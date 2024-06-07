Чем можно перекусить тем, кто сидит на диете, а до обеда или ужина ещё далеко?

Низкокалорийный перекус между приёмами пищи для тех, кто сидит на диете

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие люди, следующие диете, ищут перекус, который будет вкусным, удовлетворяющим голод и при этом не вредящим фигуре. Может ли вообще существовать приятный вкус в сочетании с пользой для здоровья?

Фото: Self-photographed by Kmvar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Существует перекус, который отвечает всем вышеперечисленным характеристикам. Речь идет о яблочно-кефирной смеси.

Как приготовить яблочно-кефирную смесь:

Возьмите несколько средних яблок (обычно достаточно 3-4 штук) и очистите их от кожуры. Измельчите фрукты с помощью тёрки. Положите измельчённое яблоко в глубокую посуду и добавьте полтора стакана нежирного кефира. При желании добавьте немного молотой корицы (по вкусу). Если вы не можете жить без сладкого, можно добавить ложечку мёда. Хорошо перемешайте смесь, чтобы ингредиенты равномерно соединились. Вы можете съесть смесь ложкой или перелить её в стакан.

Это нехитрое блюдо не только вкусное, но также полезное и диетическое, и помогает избавиться от ощущения голода на долгое время благодаря низкой калорийности.