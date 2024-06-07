Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кинологи назвали людей, которых не любят собаки
Учёные зафиксировали новую вспышку на Солнце
Концерт Светланы Лободы в Латвии вызвал скандал: зрители уходили с мероприятия
Барьеры страхования МСП: эксперт предложил инновационные решения
Пять шагов красоты: эффективные ритуалы для здоровой кожи
Тренер Соломин объяснил, как делать классические скручивания
Азу из индейки без картофеля: облегчённый вариант для лета
РЖД и Сбер готовят к презентации современный поезд "Москва - Санкт-Петербург"
РСТ назвал самые дешевые направления для отдыха в июне
Чем можно перекусить тем, кто сидит на диете, а до обеда или ужина ещё далеко?

Низкокалорийный перекус между приёмами пищи для тех, кто сидит на диете

1:10
Еда

Многие люди, следующие диете, ищут перекус, который будет вкусным, удовлетворяющим голод и при этом не вредящим фигуре. Может ли вообще существовать приятный вкус в сочетании с пользой для здоровья?

Низкокалорийный перекус между приёмами пищи для тех, кто сидит на диете
Фото: Self-photographed by Kmvar is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Существует перекус, который отвечает всем вышеперечисленным характеристикам. Речь идет о яблочно-кефирной смеси.

Как приготовить яблочно-кефирную смесь:

  1. Возьмите несколько средних яблок (обычно достаточно 3-4 штук) и очистите их от кожуры. Измельчите фрукты с помощью тёрки.
  2. Положите измельчённое яблоко в глубокую посуду и добавьте полтора стакана нежирного кефира.
  3. При желании добавьте немного молотой корицы (по вкусу). Если вы не можете жить без сладкого, можно добавить ложечку мёда.
  4. Хорошо перемешайте смесь, чтобы ингредиенты равномерно соединились.
  5. Вы можете съесть смесь ложкой или перелить её в стакан.

Это нехитрое блюдо не только вкусное, но также полезное и диетическое, и помогает избавиться от ощущения голода на долгое время благодаря низкой калорийности.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Суперпитание для огурцов: лучшие варианты подкормок на текущий период

Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?

Самые эффективные подкормки для огурцов: советы опытных дачников
Выращиваем идеальные помидоры с помощью нашатырного спирта
Помидорам - только лучшее: возможности применения нашатырного спирта
Пойдут за вами на край света: самые преданные породы кошек
Почему кошка следует за вами в туалет? Секреты кошачьего поведения раскрыты
Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев На Харьковском направлении ВСУ будут лезть из кожи Дмитрий Плотников Предполагаемый список стран и сил, которым Путин может поставить оружие Любовь Степушова
Флипперы в восторге: рухнул спрос на недвижимость массового сегмента для инвестиций — продавцы идут на уступки
Три в одном: мыльный раствор - универсальный защитник баклажанов от ключевых вредителей
Как отмена льготной ипотеки повлияет на цены на жилье: мнение эксперта
Как отмена льготной ипотеки повлияет на цены на жилье: мнение эксперта
Последние материалы
Тренер Соломин объяснил, как делать классические скручивания
Азу из индейки без картофеля: облегчённый вариант для лета
РЖД и Сбер готовят к презентации современный поезд "Москва - Санкт-Петербург"
РСТ назвал самые дешевые направления для отдыха в июне
42% россиян не считают китайские автомобили достойной заменой европейскому премиуму
Сразу после полива огурцов сделайте это - иначе ваши растения могут погибнуть
Учёные смогли извлечь редкоземельные элементы из воды с помощью яичной скорлупы
Черника укрепляет сосуды и улучшает состояние при диабете
Рекордная компенсация: Белгородские аграрии получили почти 100 млн рублей
Кинологи объяснили, почему собаки бегают за своим хвостом
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников