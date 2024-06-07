Чем можно перекусить тем, кто сидит на диете, а до обеда или ужина ещё далеко?

Многие люди, следующие диете, ищут перекус, который будет вкусным, удовлетворяющим голод и при этом не вредящим фигуре. Может ли вообще существовать приятный вкус в сочетании с пользой для здоровья?
Существует перекус, который отвечает всем вышеперечисленным характеристикам. Речь идет о яблочно-кефирной смеси.
Как приготовить яблочно-кефирную смесь:
Это нехитрое блюдо не только вкусное, но также полезное и диетическое, и помогает избавиться от ощущения голода на долгое время благодаря низкой калорийности.
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?