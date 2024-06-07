Готовим универсальный кляр: в нём можно жарить всё, от мяса и рыбы до фруктов

Как сделать универсальный кляр для для жарки мяса, овощей и фруктов

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Для приготовления универсального кляра, который одинаково хорошо подойдёт для жарки мяса, овощей и фруктов, следуйте простому базовому рецепту, которым мы рады с вами поделиться.

Фото: flickr.com by jeffreyw is licensed under CC BY 2.0.

Ингредиенты:

100 мл молока,

70 г пшеничной муки,

1 яйцо,

Щепотка соли.

Приготовление:

Отделите желток от белка. Поставьте белок в холодильник для охлаждения. В миске смешайте желток и молоко. Просейте муку и добавьте в массу. Хорошо перемешайте, чтобы получилась гладкая и однородная консистенция без комочков. Взбейте охлаждённый белок с небольшой щепоткой соли до образования крепких пиков. Осторожно введите взбитый белок в тесто, постепенно добавляя его и мешая в одном направлении. Погрузите подготовленные продукты по очереди в кляр и обжарьте их на раскаленном масле.

Теперь вы можете наслаждаться вкусными и хрустящими блюдами, приготовленными в универсальном кляре. Вы можете использовать его для жарки мяса, овощей и фруктов, добавляя разнообразие в свою кулинарную палитру. Приятного аппетита!