Готовим универсальный кляр: в нём можно жарить всё, от мяса и рыбы до фруктов

Для приготовления универсального кляра, который одинаково хорошо подойдёт для жарки мяса, овощей и фруктов, следуйте простому базовому рецепту, которым мы рады с вами поделиться.
Ингредиенты:
Приготовление:
Теперь вы можете наслаждаться вкусными и хрустящими блюдами, приготовленными в универсальном кляре. Вы можете использовать его для жарки мяса, овощей и фруктов, добавляя разнообразие в свою кулинарную палитру. Приятного аппетита!
Выращивание огурцов - дело не простое, но и не самое сложное для опытных дачников. Одним из важнейших факторов успеха является правильное и своевременное внесение подкормок. Особенно актуален этот вопрос сейчас, когда огурцы активно растут и развиваются. Какие удобрения лучше всего использовать для подкормки огурцов в текущий период?