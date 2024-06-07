Диетолог рассказала, как часто можно употреблять мясо с прослойками жира

Диетолог клиники DocMed Мария Герасимова поделилась своими рекомендациями относительно употребления нежирного мяса, а также продукта с прослойками жира.
Врач отметила, что нежирное мясо можно есть каждый день, но нужно быть осторожным при выборе стейков. Хотя стейки могут казаться постными из-за отсутствия видимых жировых прослоек, на самом деле они содержат много насыщенных жиров, которые повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Для классификации мяса как нежирного, Мария Герасимова указывает, что оно должно содержать не более пяти граммов жира на 100 граммов продукта. В рамках сбалансированной диеты такое мясо можно употреблять ежедневно. Мясо средней жирности, содержащее от пяти до 18 граммов жира, следует употреблять периодически — два-четыре раза в неделю. Запрещено чрезмерно потреблять мясо, содержащее более 18 граммов жира. К такому виду относятся стейки с жировыми прослойками. Такое мясо стоит употреблять не чаще одного-двух раз в неделю.
Также Мария Герасимова рекомендует ограничить потребление красного мяса до 300 граммов в неделю, что примерно соответствует размеру небольшого стейка.
Самая большая проблема с мясом, по мнению диетолога, заключается в насыщенных жирах, которые могут повысить уровень вредного холестерина. Избыточное потребление таких жиров может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, сообщает Газета.Ru.
"Чтобы уменьшить жирность мяса, старайтесь покупать куски без видимых жировых прослоек, либо обрезайте их перед готовкой. С птицы снимайте кожу. Особое внимание уделите стейкам из красного мяса: из-за тонких прослоек визуально кажется, что жира нет. При этом общая жирность будет очень высокой. Поэтому смотрите на общую жирность продукта", — объяснила Герасимова.
В заключение следует помнить, что употребление нежирного мяса полезно, но необходимо учитывать его жирность и ограничивать потребление красного мяса. Одновременно нужно стремиться к сбалансированному рациону, чтобы поддерживать хорошее здоровье.
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