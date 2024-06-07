Диетолог рассказала, как часто можно употреблять мясо с прослойками жира

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Диетолог Герасимова посоветовала не злоупотреблять мясом с прослойками жира

2:21
Еда

Диетолог клиники DocMed Мария Герасимова поделилась своими рекомендациями относительно употребления нежирного мяса, а также продукта с прослойками жира.

Диетолог Герасимова посоветовала не злоупотреблять мясом с прослойками жира
Фото: commons.wikimedia.org by Oxiq is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Врач отметила, что нежирное мясо можно есть каждый день, но нужно быть осторожным при выборе стейков. Хотя стейки могут казаться постными из-за отсутствия видимых жировых прослоек, на самом деле они содержат много насыщенных жиров, которые повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Для классификации мяса как нежирного, Мария Герасимова указывает, что оно должно содержать не более пяти граммов жира на 100 граммов продукта. В рамках сбалансированной диеты такое мясо можно употреблять ежедневно. Мясо средней жирности, содержащее от пяти до 18 граммов жира, следует употреблять периодически — два-четыре раза в неделю. Запрещено чрезмерно потреблять мясо, содержащее более 18 граммов жира. К такому виду относятся стейки с жировыми прослойками. Такое мясо стоит употреблять не чаще одного-двух раз в неделю.

Также Мария Герасимова рекомендует ограничить потребление красного мяса до 300 граммов в неделю, что примерно соответствует размеру небольшого стейка.

Самая большая проблема с мясом, по мнению диетолога, заключается в насыщенных жирах, которые могут повысить уровень вредного холестерина. Избыточное потребление таких жиров может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, сообщает Газета.Ru.

"Чтобы уменьшить жирность мяса, старайтесь покупать куски без видимых жировых прослоек, либо обрезайте их перед готовкой. С птицы снимайте кожу. Особое внимание уделите стейкам из красного мяса: из-за тонких прослоек визуально кажется, что жира нет. При этом общая жирность будет очень высокой. Поэтому смотрите на общую жирность продукта", — объяснила Герасимова.

В заключение следует помнить, что употребление нежирного мяса полезно, но необходимо учитывать его жирность и ограничивать потребление красного мяса. Одновременно нужно стремиться к сбалансированному рациону, чтобы поддерживать хорошее здоровье.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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