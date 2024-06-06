Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Герман Греф: резких колебаний курса до конца года не ожидается
В Армении взорвалась газовая станция и возник крупный пожар
Американцы в трепете: наши корабли у побережья Флориды
Выявлены причины преждевременной седины у женщин
Как заработать первый миллион с помощью инвестиций
Дмитрий Песков: Россия может не допускать западных поставок оружия Украине
Как правильно посеять укроп дома?
Маколей Калкин рассказал о сложных отношениях с отцом
В Москве в парке "Кусково" зарезали мужчину на глазах у внучек
Секрет аппетитного салата с картофелем и яйцами по-английски

Как приготовить английский картофельный салат

1:02
Еда

Этот картофельный салат, приправленный горчицей, укропом и петрушкой, можно приготовить в любое время, когда захочется чего-нибудь вкусного. 

Как приготовить английский картофельный салат
Фото: commons.wikimedia.org by SajjadF is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Этот картофельный салат также можно подать на завтрак с хлебом, поскольку он очень сытный и обеспечит энергией на весь день.

Ингредиенты

  • 400 г картофеля
  • 2 столовые ложки майонеза
  • 1 чайная ложка листьев укропа
  • 1 чайная ложка молотого чёрного перца
  • 1 варёное яйцо
  • 1/2 столовой ложки петрушки
  • 1 чайная ложка дижонской горчицы
  • Соль по необходимости

Приготовление

  1. Отварите картофель в мундире. Очистите от кожуры и нарежьте кубиками.
  2. Очистите яйцо от скорлупы, измельчите и добавьте в ту же миску.
  3. Смешайте в миске майонез, нарезанную петрушку и листья укропа. Поперчите и посолите. Добавьте горчицу. Залейте этой заправкой салат. При подаче украсьте веточками укропа.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Власти признали ошибкой льготную ипотеку: "Люди платили больше, чем выигрывали от льготной ставки"

Подведены итоги программы господдержки льготной ипотеки.

Депутат Аксаков признал ошибочной программу господдержки льготной ипотеки
Самые эффективные подкормки для огурцов: советы опытных дачников
Суперпитание для огурцов: лучшие варианты подкормок на текущий период
Помидорам - только лучшее: возможности применения нашатырного спирта
Несколько вещей, которых больше всего боятся домашние кошки
Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев На Харьковском направлении ВСУ будут лезть из кожи Дмитрий Плотников Предполагаемый список стран и сил, которым Путин может поставить оружие Любовь Степушова
Клубничное варенье без варки: полностью сохраняет вкус, цвет и аромат свежих ягод
Муравьёв с пионов прогоните быстро: вот какие народные методы помогут
Мульчирование клубники в июне: 4 эффективных материала для обильного плодоношения
Мульчирование клубники в июне: 4 эффективных материала для обильного плодоношения
Последние материалы
Американцы в трепете: наши корабли у побережья Флориды
Выявлены причины преждевременной седины у женщин
Как заработать первый миллион с помощью инвестиций
Дмитрий Песков: Россия может не допускать западных поставок оружия Украине
Как правильно посеять укроп дома?
Маколей Калкин рассказал о сложных отношениях с отцом
Как приготовить английский картофельный салат
В Москве в парке "Кусково" зарезали мужчину на глазах у внучек
Кинологи назвали типы людей, которых облаивают собаки
Илон Шор: Молдавии следует присоединиться к Союзному государству
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников