Секрет аппетитного салата с картофелем и яйцами по-английски

Как приготовить английский картофельный салат

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот картофельный салат, приправленный горчицей, укропом и петрушкой, можно приготовить в любое время, когда захочется чего-нибудь вкусного.

Этот картофельный салат также можно подать на завтрак с хлебом, поскольку он очень сытный и обеспечит энергией на весь день.

Ингредиенты

400 г картофеля

2 столовые ложки майонеза

1 чайная ложка листьев укропа

1 чайная ложка молотого чёрного перца

1 варёное яйцо

1/2 столовой ложки петрушки

1 чайная ложка дижонской горчицы

Соль по необходимости

Приготовление