Секрет аппетитного салата с картофелем и яйцами по-английски
Как приготовить английский картофельный салат
1:02
Этот картофельный салат, приправленный горчицей, укропом и петрушкой, можно приготовить в любое время, когда захочется чего-нибудь вкусного.
Этот картофельный салат также можно подать на завтрак с хлебом, поскольку он очень сытный и обеспечит энергией на весь день.
Ингредиенты
- 400 г картофеля
- 2 столовые ложки майонеза
- 1 чайная ложка листьев укропа
- 1 чайная ложка молотого чёрного перца
- 1 варёное яйцо
- 1/2 столовой ложки петрушки
- 1 чайная ложка дижонской горчицы
- Соль по необходимости
Приготовление
- Отварите картофель в мундире. Очистите от кожуры и нарежьте кубиками.
- Очистите яйцо от скорлупы, измельчите и добавьте в ту же миску.
- Смешайте в миске майонез, нарезанную петрушку и листья укропа. Поперчите и посолите. Добавьте горчицу. Залейте этой заправкой салат. При подаче украсьте веточками укропа.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru