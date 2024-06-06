Аппетитные кексы с брокколи, сыром чеддер и цедрой лимона
Закуска: кексы с брокколи и сыром чеддер
1:10
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06.06.2024 22:33
Если у вас есть дети, которые привередливы в еде, то у нас есть для вас здоровое решение. Приготовьте эти кексы с брокколи и сыром чеддер. Никто не сможет устоять перед этой невероятно вкусной закуской.
Тем более, основной ингредиент этого десерта — брокколи, в которой много клетчатки, белков, кальция, железа и калия.
Ингредиенты
1 брокколи
2 яйца
1 стакан панировочных сухарей
1/2 чайной ложки чёрного перца
1/2 чайной ложки соли
1,5 стакана сыра чеддер
2 чайные ложки цедры лимона
1 луковица
2 столовые ложки майонеза
Приготовление
Разогрейте духовку до 175 градусов. Тем временем отварите брокколи в течение 3-4 минут.
Нарежьте брокколи, смешайте с нарезанным луком, панировочными сухарями, майонезом, тёртым сыром, цедрой лимона, перцем и солью в большой миске.
Разложите смесь в формочки для кексов. Запекайте около 30 минут.
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