Аппетитные кексы с брокколи, сыром чеддер и цедрой лимона

Закуска: кексы с брокколи и сыром чеддер

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Если у вас есть дети, которые привередливы в еде, то у нас есть для вас здоровое решение. Приготовьте эти кексы с брокколи и сыром чеддер. Никто не сможет устоять перед этой невероятно вкусной закуской.

Тем более, основной ингредиент этого десерта — брокколи, в которой много клетчатки, белков, кальция, железа и калия.

Ингредиенты

1 брокколи

2 яйца

1 стакан панировочных сухарей

1/2 чайной ложки чёрного перца

1/2 чайной ложки соли

1,5 стакана сыра чеддер

2 чайные ложки цедры лимона

1 луковица

2 столовые ложки майонеза

Приготовление