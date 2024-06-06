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Аппетитные кексы с брокколи, сыром чеддер и цедрой лимона

Закуска: кексы с брокколи и сыром чеддер

1:10
Еда

Если у вас есть дети, которые привередливы в еде, то у нас есть для вас здоровое решение. Приготовьте эти кексы с брокколи и сыром чеддер. Никто не сможет устоять перед этой невероятно вкусной закуской.

Закуска: кексы с брокколи и сыром чеддер
Фото: flickr.com by Korona Lacasse is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Тем более, основной ингредиент этого десерта — брокколи, в которой много клетчатки, белков, кальция, железа и калия.

Ингредиенты

  • 1 брокколи
  • 2 яйца
  • 1 стакан панировочных сухарей
  • 1/2 чайной ложки чёрного перца
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1,5 стакана сыра чеддер
  • 2 чайные ложки цедры лимона
  • 1 луковица
  • 2 столовые ложки майонеза

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов. Тем временем отварите брокколи в течение 3-4 минут.
  2. Нарежьте брокколи, смешайте с нарезанным луком, панировочными сухарями, майонезом, тёртым сыром, цедрой лимона, перцем и солью в большой миске.
  3. Разложите смесь в формочки для кексов. Запекайте около 30 минут.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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