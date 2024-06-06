Вкусный завтрак: овсяная каша с изюмом, корицей и кленовым сиропом

Овсянка с изюмом и кленовым сиропом на завтрак на соевом молоке

1:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете какой-нибудь вкусный рецепт завтрака? Попробуйте этот рецепт овсянки с изюмом, корицей и кленовым сиропом, которая готовится на соевом молоке.

Если вы заботитесь о своём здоровье, то этот низкоуглеводный рецепт именно для вас.

Ингредиенты

5 столовых ложек изюма

1,5 стакана овсяных хлопьев

6 столовых ложек соевого молока

1/2 чайной ложки корицы

1/2 стакана кленового сиропа

Вода по мере необходимости

Приготовление

Поставьте кастрюлю на средний огонь и налейте в неё воду. Смешайте овсяные хлопья, порошок корицы, изюм и соевое молоко. Перемешайте смесь и добавьте в неё кленовый сироп. Ещё раз перемешайте и доведите кашу до кипения. Затем убавьте огонь до минимума и варите, пока каша не станет густой. При подаче украсьте в тарелке дополнительно кленовым сиропом и изюмом.