Вкусный завтрак: овсяная каша с изюмом, корицей и кленовым сиропом

Ищете какой-нибудь вкусный рецепт завтрака? Попробуйте этот рецепт овсянки с изюмом, корицей и кленовым сиропом, которая готовится на соевом молоке.
Если вы заботитесь о своём здоровье, то этот низкоуглеводный рецепт именно для вас.
Поставьте кастрюлю на средний огонь и налейте в неё воду. Смешайте овсяные хлопья, порошок корицы, изюм и соевое молоко. Перемешайте смесь и добавьте в неё кленовый сироп. Ещё раз перемешайте и доведите кашу до кипения. Затем убавьте огонь до минимума и варите, пока каша не станет густой. При подаче украсьте в тарелке дополнительно кленовым сиропом и изюмом.
Подведены итоги программы господдержки льготной ипотеки.