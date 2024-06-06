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Вкусный завтрак: овсяная каша с изюмом, корицей и кленовым сиропом

Овсянка с изюмом и кленовым сиропом на завтрак на соевом молоке

1:01
Еда

Ищете какой-нибудь вкусный рецепт завтрака? Попробуйте этот рецепт овсянки с изюмом, корицей и кленовым сиропом, которая готовится на соевом молоке.

Овсянка с изюмом и кленовым сиропом на завтрак на соевом молоке
Фото: commons.wikimedia.org by Narek75 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Если вы заботитесь о своём здоровье, то этот низкоуглеводный рецепт именно для вас. 

Ингредиенты

  • 5 столовых ложек изюма
  • 1,5 стакана овсяных хлопьев
  • 6 столовых ложек соевого молока
  • 1/2 чайной ложки корицы
  • 1/2 стакана кленового сиропа
  • Вода по мере необходимости

Приготовление

Поставьте кастрюлю на средний огонь и налейте в неё воду. Смешайте овсяные хлопья, порошок корицы, изюм и соевое молоко. Перемешайте смесь и добавьте в неё кленовый сироп. Ещё раз перемешайте и доведите кашу до кипения. Затем убавьте огонь до минимума и варите, пока каша не станет густой. При подаче украсьте в тарелке дополнительно кленовым сиропом и изюмом.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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