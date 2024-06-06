Мягкое домашнее печенье с кленовым сиропом: посыпьте миндалём

Хотите попробовать что-то креативное, но при этом вкусное? Тогда предлагаем вам воспользоваться этим рецептом печенья с кленовым сиропом.
Фото: flickr.com by Stephanie Clifford is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Вкуснее всего его подавать тёплым, с добавлением ванильной эссенции или клубничной мякоти. Это печенье также можно посыпать рубленым миндалём или грецкими орехами, чтобы придать печенью хрустящую текстуру.
Ингредиенты
5 столовых ложек кленового сиропа
Соль по необходимости
50 г грецких орехов
1,5 щепотки пищевой соды
125 г тростникового сахара
1/2 стакана несолёного сливочного масла
1/2 чайной ложки ванильного экстракта
1 яйцо
250 г муки
Приготовление
В миску добавьте несолёное масло, сахар, ванильный экстракт и кленовый сироп. Хорошо перемешайте.
Добавьте в миску взбитые яйца вместе с мукой, содой и солью. Хорошо перемешайте ингредиенты.
Смажьте форму маслом, ложкой выложите приготовленное тесто. Сформируйте печенье. Сверху посыпьте измельчёнными грецкими орехами. Поставьте противень в духовку и запекайте при температуре 180 градусов около 15 минут.