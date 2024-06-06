Мягкое домашнее печенье с кленовым сиропом: посыпьте миндалём

Печенье с кленовым сиропом: быстро и вкусно

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите попробовать что-то креативное, но при этом вкусное? Тогда предлагаем вам воспользоваться этим рецептом печенья с кленовым сиропом.

Фото: flickr.com by Stephanie Clifford is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вкуснее всего его подавать тёплым, с добавлением ванильной эссенции или клубничной мякоти. Это печенье также можно посыпать рубленым миндалём или грецкими орехами, чтобы придать печенью хрустящую текстуру.

Ингредиенты

5 столовых ложек кленового сиропа

Соль по необходимости

50 г грецких орехов

1,5 щепотки пищевой соды

125 г тростникового сахара

1/2 стакана несолёного сливочного масла

1/2 чайной ложки ванильного экстракта

1 яйцо

250 г муки

Приготовление