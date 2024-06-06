Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Каждый город на Земле обладает своим уникальным микробиомом
Дерматолог назвала главную бьюти-ошибку во время отпуска
Следователи нашли в квартире убийцы "декорации триллера"
Десять растений для тенистых мест в саду
Эксперт по волосам Нагайцева рекомендует чаще мыть голову в период жары
Садальский рассказал о новом виде мошенничества
Врач Селиванова: за рулем нельзя принимать антигистаминные препараты 1-го поколения
Чемпион ОИ Фетисов считает, что показ ЧМ по хоккею в России — это предательство
Названы основные ошибки, которые не дают подружиться с кошкой
Мягкое домашнее печенье с кленовым сиропом: посыпьте миндалём

Печенье с кленовым сиропом: быстро и вкусно

1:20
Еда

Хотите попробовать что-то креативное, но при этом вкусное? Тогда предлагаем вам воспользоваться этим рецептом печенья с кленовым сиропом. 

Печенье с кленовым сиропом: быстро и вкусно
Фото: flickr.com by Stephanie Clifford is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Вкуснее всего его подавать тёплым, с добавлением ванильной эссенции или клубничной мякоти. Это печенье также можно посыпать рубленым миндалём или грецкими орехами, чтобы придать печенью хрустящую текстуру.

Ингредиенты

  • 5 столовых ложек кленового сиропа
  • Соль по необходимости
  • 50 г грецких орехов
  • 1,5 щепотки пищевой соды
  • 125 г тростникового сахара
  • 1/2 стакана несолёного сливочного масла
  • 1/2 чайной ложки ванильного экстракта
  • 1 яйцо
  • 250 г муки

Приготовление

  1. В миску добавьте несолёное масло, сахар, ванильный экстракт и кленовый сироп. Хорошо перемешайте.
  2. Добавьте в миску взбитые яйца вместе с мукой, содой и солью. Хорошо перемешайте ингредиенты.
  3. Смажьте форму маслом, ложкой выложите приготовленное тесто. Сформируйте печенье. Сверху посыпьте измельчёнными грецкими орехами. Поставьте противень в духовку и запекайте при температуре 180 градусов около 15 минут.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Власти признали ошибкой льготную ипотеку: "Люди платили больше, чем выигрывали от льготной ставки"

Подведены итоги программы господдержки льготной ипотеки.

Депутат Аксаков признал ошибочной программу господдержки льготной ипотеки
Самые эффективные подкормки для огурцов: советы опытных дачников
Суперпитание для огурцов: лучшие варианты подкормок на текущий период
Несколько вещей, которых больше всего боятся домашние кошки
Помидорам - только лучшее: возможности применения нашатырного спирта
Генералы не всегда были примером для русской армии Сергей Лебедев На Харьковском направлении ВСУ будут лезть из кожи Дмитрий Плотников Предполагаемый список стран и сил, которым Путин может поставить оружие Любовь Степушова
Клубничное варенье без варки: полностью сохраняет вкус, цвет и аромат свежих ягод
Муравьёв с пионов прогоните быстро: вот какие народные методы помогут
Мульчирование клубники в июне: 4 эффективных материала для обильного плодоношения
Мульчирование клубники в июне: 4 эффективных материала для обильного плодоношения
Последние материалы
Следователи нашли в квартире убийцы "декорации триллера"
Десять растений для тенистых мест в саду
Печенье с кленовым сиропом: быстро и вкусно
Эксперт по волосам Нагайцева рекомендует чаще мыть голову в период жары
Садальский рассказал о новом виде мошенничества
Врач Селиванова: за рулем нельзя принимать антигистаминные препараты 1-го поколения
Генералы не всегда были примером для русской армии
Чемпион ОИ Фетисов считает, что показ ЧМ по хоккею в России — это предательство
Названы основные ошибки, которые не дают подружиться с кошкой
Боливийский политик Вальтер Арансибия: мы будем строить прямую демократию
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников