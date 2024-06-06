Ароматный лимонно-кофейный пирог: фантастический десерт
Как приготовить лимонно-кофейный пирог
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Устали от кремовых тортиков? Попробуйте этот необычный и соблазнительный десерт.
Лимонно-кофейный пирог вкуснее всего подавать тёплым вместе с шоколадным сиропом или ванильным мороженым.
Ингредиенты
- 6 лимонов
- 1/5 стакана канолового/рапсового масла
- 3 взбитых яйца
- 2,5 стакана муки
- 3 чайные ложки кофейного порошка
- 1,5 стакана сахара
- 1/2 чайной ложки соли
- 1,5 чайной ложки разрыхлителя
Приготовление
- Возьмите миску и добавьте в неё сахар и каноловое масло. Хорошо перемешайте. Затем вбейте яйца в миску, добавляя по одному яйцу за раз.
- Выжмите сок лимона и добавьте его в миску. Добавьте разрыхлитель, муку и соль и хорошо перемешайте ингредиенты.
- Добавьте в миску кофейный порошок и хорошо перемешайте. Вылейте тесто в форму для выпечки, смазанную маслом. Выпекайте пирог при температуре 175 градусов в течение 30 минут.
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