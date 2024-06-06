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Ароматный лимонно-кофейный пирог: фантастический десерт

Как приготовить лимонно-кофейный пирог

1:08
Еда

Устали от кремовых тортиков? Попробуйте этот необычный и соблазнительный десерт.

Как приготовить лимонно-кофейный пирог
Фото: flickr.com by stuart spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Лимонно-кофейный пирог вкуснее всего подавать тёплым вместе с шоколадным сиропом или ванильным мороженым. 

Ингредиенты

  • 6 лимонов
  • 1/5 стакана канолового/рапсового масла
  • 3 взбитых яйца
  • 2,5 стакана муки
  • 3 чайные ложки кофейного порошка
  • 1,5 стакана сахара
  • 1/2 чайной ложки соли
  • 1,5 чайной ложки разрыхлителя

Приготовление

  1. Возьмите миску и добавьте в неё сахар и каноловое масло. Хорошо перемешайте. Затем вбейте яйца в миску, добавляя по одному яйцу за раз.
  2. Выжмите сок лимона и добавьте его в миску. Добавьте разрыхлитель, муку и соль и хорошо перемешайте ингредиенты.
  3. Добавьте в миску кофейный порошок и хорошо перемешайте. Вылейте тесто в форму для выпечки, смазанную маслом. Выпекайте пирог при температуре 175 градусов в течение 30 минут.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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