Ароматный лимонно-кофейный пирог: фантастический десерт

Как приготовить лимонно-кофейный пирог

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Устали от кремовых тортиков? Попробуйте этот необычный и соблазнительный десерт.

Лимонно-кофейный пирог вкуснее всего подавать тёплым вместе с шоколадным сиропом или ванильным мороженым.

Ингредиенты

6 лимонов

1/5 стакана канолового/рапсового масла

3 взбитых яйца

2,5 стакана муки

3 чайные ложки кофейного порошка

1,5 стакана сахара

1/2 чайной ложки соли

1,5 чайной ложки разрыхлителя

Приготовление