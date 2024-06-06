Испечь эти яблочные брауни с корицей очень легко и быстро

Яблочный брауни похож на мини-шарлотку

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Мечтаете о восхитительном пирожном, которое тает во рту? Если да, то попробуйте рецепт яблочного брауни. Эти пирожные чем-то напоминают шарлотку.

Фото: flickr.com by Steph Laing is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

2 небольших яблока

1/2 стакана пшеничной муки

1/4 чайной ложки разрыхлителя

1/4 чайной ложки пищевой соды

1/4 стакана грецких орехов

1 чайная ложка корицы

1 яйцо

1/4 стакана сливочного масла

1/2 стакана какао-порошка

1/2 стакана сахара

2 щепотки соли

Приготовление