Испечь эти яблочные брауни с корицей очень легко и быстро
Яблочный брауни похож на мини-шарлотку
1:23
Мечтаете о восхитительном пирожном, которое тает во рту? Если да, то попробуйте рецепт яблочного брауни. Эти пирожные чем-то напоминают шарлотку.
Фото: flickr.com by Steph Laing is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- 2 небольших яблока
- 1/2 стакана пшеничной муки
- 1/4 чайной ложки разрыхлителя
- 1/4 чайной ложки пищевой соды
- 1/4 стакана грецких орехов
- 1 чайная ложка корицы
- 1 яйцо
- 1/4 стакана сливочного масла
- 1/2 стакана какао-порошка
- 1/2 стакана сахара
- 2 щепотки соли
Приготовление
- Разогрейте духовку до 175 градусов.
- Вымойте и очистите яблоки от кожуры. Нарежьте яблоки тонкими ломтиками.
- В глубокой миске разбейте яйца. Добавьте сахар, а затем сливочное масло и хорошо взбейте миксером. Добавьте в яично-масляную смесь нарезанные яблоки и измельчённые грецкие орехи и ещё раз взбейте.
- В другую миску осторожно просейте смесь соли, муки, разрыхлителя и пищевой соды. Переложите просеянную смесь в яично-масляную смесь и хорошо перемешайте.
- Смажьте форму для выпечки сливочным маслом, вылейте в неё приготовленное тесто для брауни. Выпекайте 30–35 минут.
Оперативные новости
Присоединяйся к Pravda.Ru