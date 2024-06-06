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Испечь эти яблочные брауни с корицей очень легко и быстро

Яблочный брауни похож на мини-шарлотку

1:23
Еда

Мечтаете о восхитительном пирожном, которое тает во рту? Если да, то попробуйте рецепт яблочного брауни. Эти пирожные чем-то напоминают шарлотку. 

Яблочный брауни похож на мини-шарлотку
Фото: flickr.com by Steph Laing is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 2 небольших яблока
  • 1/2 стакана пшеничной муки
  • 1/4 чайной ложки разрыхлителя
  • 1/4 чайной ложки пищевой соды
  • 1/4 стакана грецких орехов
  • 1 чайная ложка корицы
  • 1 яйцо
  • 1/4 стакана сливочного масла
  • 1/2 стакана какао-порошка
  • 1/2 стакана сахара
  • 2 щепотки соли

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 175 градусов. 
  2. Вымойте и очистите яблоки от кожуры. Нарежьте яблоки тонкими ломтиками.
  3. В глубокой миске разбейте яйца. Добавьте сахар, а затем сливочное масло и хорошо взбейте миксером. Добавьте в яично-масляную смесь нарезанные яблоки и измельчённые грецкие орехи и ещё раз взбейте.
  4. В другую миску осторожно просейте смесь соли, муки, разрыхлителя и пищевой соды. Переложите просеянную смесь в яично-масляную смесь и хорошо перемешайте.
  5. Смажьте форму для выпечки сливочным маслом, вылейте в неё приготовленное тесто для брауни. Выпекайте 30–35 минут.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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