Нереально вкусный банановый заварной крем: для торта и не только

Банановый заварной крем — классический десерт, которым можно перекусить, когда хочется чего-нибудь сладкого.
Фото: Own work by Akina / C Deines-Jones is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты
8 очищенных и нарезанных бананов
1 стакан сахара
10 нарезанных кешью
10 нарезанных фисташек
2 столовые ложки порошка заварного крема
3 стакана молока
1 чайная ложка ванильной эссенции
Миндаль (10 шт.), измельчённый
4 чайные ложки изюма
3 столовые ложки шоколадной стружки
Приготовление
Очистите и нарежьте бананы в миске. В другой миске смешайте сахар и порошок заварного крема. Добавьте немного молока и перемешайте все ингредиенты.
Вскипятите оставшееся молоко. Через несколько секунд добавьте в него смесь заварного крема и хорошо перемешайте. Как только смесь начнёт густеть, добавьте нарезанные бананы. После этого снимите кастрюлю с огня и добавьте в неё ванильную эссенцию, орехи и изюм.
Хорошо перемешайте и поставьте в холодильник на 2 часа. При подаче украсьте шоколадной стружкой.