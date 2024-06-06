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Нереально вкусный банановый заварной крем: для торта и не только

Как приготовить банановый заварной крем

1:10
Еда

Банановый заварной крем — классический десерт, которым можно перекусить, когда хочется чего-нибудь сладкого.

Как приготовить банановый заварной крем
Фото: Own work by Akina / C Deines-Jones is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты 

  • 8 очищенных и нарезанных бананов
  • 1 стакан сахара
  • 10 нарезанных кешью
  • 10 нарезанных фисташек
  • 2 столовые ложки порошка заварного крема
  • 3 стакана молока
  • 1 чайная ложка ванильной эссенции
  • Миндаль (10 шт.), измельчённый
  • 4 чайные ложки изюма
  • 3 столовые ложки шоколадной стружки

Приготовление

  1. Очистите и нарежьте бананы в миске. В другой миске смешайте сахар и порошок заварного крема. Добавьте немного молока и перемешайте все ингредиенты. 
  2. Вскипятите оставшееся молоко. Через несколько секунд добавьте в него смесь заварного крема и хорошо перемешайте. Как только смесь начнёт густеть, добавьте нарезанные бананы. После этого снимите кастрюлю с огня и добавьте в неё ванильную эссенцию, орехи и изюм.
  3. Хорошо перемешайте и поставьте в холодильник на 2 часа. При подаче украсьте шоколадной стружкой.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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