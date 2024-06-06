Нереально вкусный банановый заварной крем: для торта и не только

Как приготовить банановый заварной крем

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Банановый заварной крем — классический десерт, которым можно перекусить, когда хочется чего-нибудь сладкого.

Фото: Own work by Akina / C Deines-Jones is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

8 очищенных и нарезанных бананов

1 стакан сахара

10 нарезанных кешью

10 нарезанных фисташек

2 столовые ложки порошка заварного крема

3 стакана молока

1 чайная ложка ванильной эссенции

Миндаль (10 шт.), измельчённый

4 чайные ложки изюма

3 столовые ложки шоколадной стружки

Приготовление