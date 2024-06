Почувствуйте вкус лета: заварите себе чай из одуванчиков

Чай из одуванчиков — это не только вкусный напиток, но и полезный, так как одуванчик содержит множество полезных веществ. Если вы решили приготовить чай из одуванчиков, мы приготовили для вас простой рецепт.

Фото: creativecommons.org by Onderwijsgek is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en