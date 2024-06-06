Почувствуйте вкус лета: заварите себе чай из одуванчиков

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Чай из одуванчиков: самый что ни на есть июньский напиток

Еда

Чай из одуванчиков — это не только вкусный напиток, но и полезный, так как одуванчик содержит множество полезных веществ. Если вы решили приготовить чай из одуванчиков, мы приготовили для вас простой рецепт.

Чай из одуванчиков: самый что ни на есть июньский напиток
Фото: creativecommons.org by Onderwijsgek is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Ингредиенты (на 2 порции):

  • 12-14 цветков одуванчика,
  • 2-3 ч. л. мёда,
  • 500 мл воды.

Приготовление

  1. Соберите цветки одуванчика, предпочтительно вдали от дорог и других источников загрязнения. Некоторые говорят, что цветки не нужно промывать, чтобы сохранить их пыльцу, но если вы сомневаетесь в чистоте цветков, лучше промойте их.
  2. Отрежьте зеленые чашечки от цветков и оставьте только желтые части. Сложите желтые цветки в чайник.
  3. Залейте цветки кипятком, закройте чайник и дайте настояться 5-10 минут.
  4. Процедите чай из одуванчиков в чашки и добавьте мёд для придания сладости. Можно использовать 2-3 чайные ложки меда, в зависимости от вкуса.

Теперь ваш вкусный и полезный чай из одуванчиков готов к употреблению. Наслаждайтесь им в уютной обстановке!

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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