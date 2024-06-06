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Хранение супов в холодильнике: сроки и правила, которые нужно помнить

Как долго можно хранить суп в холодильнике?

2:35
Еда

С детства многие знают, что супы очень полезны. Первые блюда помогают согреться, быстро утоляют голод, легко усваиваются. Вариации супов могут быть разными: с мясом или рыбой, грибами или крупами, овощами и даже молоком. Любая кухня мира может похвастаться обилием национальных супов.

Как долго можно хранить суп в холодильнике?
Фото: commons.wikimedia.org by Ralph Daily is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Многие хозяйки, желая обеспечить семье вкусным горячим обедом на несколько дней, готовят большую кастрюлю супа. В таком случае важно знать, сколько дней можно хранить суп в холодильнике.

Согласно санитарно-эпидемиологическим правилам, готовые охлажденные супы можно хранить при температуре 2-6°С не более 2 суток. Пастеризованные супы, т. е. прокипяченные дважды, можно хранить до 7 суток, а супы, приготовленные с использованием консервантов, до 5 суток. Важно также не оставлять первые блюда при комнатной температуре более 3 часов.

При хранении супа в холодильнике рекомендуется использовать ту же посуду, в которой он был приготовлен. Подходят для этого эмалированная или стеклянная посуда. Суп следует разместить на средней полке холодильника, чтобы обеспечить стабильную температуру. Не рекомендуется оставлять ложку или половник в супе. Также важно плотно закрыть крышкой посуду с супом.

Срок хранения супа зависит от ингредиентов, использованных при его приготовлении. Например, свежая зелень может ускорить процесс порчи супа. Яйца, сливки и другие молочные продукты тоже не способствуют длительному хранению супа. Супы с сыром твердых сортов могут храниться до 2 дней, а с плавленым сыром — до 36 часов. Харчо и супы с макаронными изделиями также имеют ограниченный срок годности. Поэтому рекомендуется хранить основу супа отдельно и добавлять в нее макароны или лапшу перед подачей.

Некоторые супы, такие как щи, борщ, солянка, становятся вкуснее на второй день, благодаря выделению аскорбиновой кислоты со стороны капусты. Поэтому суп из холодильника также может быть вкусным, нужно только знать, какой приготовить.

Итак, если вы планируете приготовить суп заранее на несколько дней, информация о сроках его хранения в холодильнике поможет вам избежать продуктового расхода и обеспечит вам вкусные и полезные обеды.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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