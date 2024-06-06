Жареный рис с яйцами и морковью: лучший способ использовать остатки отварного риса

Жареный рис с яйцами и морковью: питательное и вкусное блюдо из простых продуктов

1:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовление жареного риса с яйцами и морковью — это простой и вкусный способ использовать остатки варёного риса. Мы предлагаем вам простой рецепт этого блюда.

Фото: commons.wikimedia.org by Sharon Ang is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

1 средняя морковь,

несколько стеблей зелёного лука,

2 яйца,

соль по вкусу,

1-2 столовые ложки растительного масла,

450-500 г варёного риса,

2-3 столовые ложки соевого соуса.

Пошаговое приготовление:

Мелко нарежьте морковь и нарубите зелёный лук. Взбейте яйца с солью венчиком или вилкой. Разогрейте растительное масло в сковороде на среднем огне, добавьте морковь и обжарьте до мягкости. Сдвиньте морковь к краям сковороды и влейте в центр взбитые яйца. Обжарьте яйца, помешивая, до готовности. Положите в сковороду вареный рис и соевый соус. Помешивайте, чтобы все ингредиенты равномерно смешались и нагрелись. Перед подачей посыпьте блюдо нарезанным зелёным луком.

Это блюдо с жареным рисом, яйцами и морковью обладает насыщенным вкусом и отлично подходит как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к другим блюдам. Простой в приготовлении, оно станет отличным выбором для быстрого и сытного перекуса.