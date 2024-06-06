Жареный рис с яйцами и морковью: лучший способ использовать остатки отварного риса

Приготовление жареного риса с яйцами и морковью — это простой и вкусный способ использовать остатки варёного риса. Мы предлагаем вам простой рецепт этого блюда.
Фото: commons.wikimedia.org by Sharon Ang is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Ингредиенты:
1 средняя морковь,
несколько стеблей зелёного лука,
2 яйца,
соль по вкусу,
1-2 столовые ложки растительного масла,
450-500 г варёного риса,
2-3 столовые ложки соевого соуса.
Пошаговое приготовление:
Мелко нарежьте морковь и нарубите зелёный лук.
Взбейте яйца с солью венчиком или вилкой.
Разогрейте растительное масло в сковороде на среднем огне, добавьте морковь и обжарьте до мягкости.
Сдвиньте морковь к краям сковороды и влейте в центр взбитые яйца. Обжарьте яйца, помешивая, до готовности.
Положите в сковороду вареный рис и соевый соус. Помешивайте, чтобы все ингредиенты равномерно смешались и нагрелись.
Перед подачей посыпьте блюдо нарезанным зелёным луком.
Это блюдо с жареным рисом, яйцами и морковью обладает насыщенным вкусом и отлично подходит как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к другим блюдам. Простой в приготовлении, оно станет отличным выбором для быстрого и сытного перекуса.