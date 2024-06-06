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Жареный рис с яйцами и морковью: лучший способ использовать остатки отварного риса

Жареный рис с яйцами и морковью: питательное и вкусное блюдо из простых продуктов

1:23
Еда

Приготовление жареного риса с яйцами и морковью — это простой и вкусный способ использовать остатки варёного риса. Мы предлагаем вам простой рецепт этого блюда.

Жареный рис с яйцами и морковью: питательное и вкусное блюдо из простых продуктов
Фото: commons.wikimedia.org by Sharon Ang is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты:

  • 1 средняя морковь,
  • несколько стеблей зелёного лука,
  • 2 яйца,
  • соль по вкусу,
  • 1-2 столовые ложки растительного масла,
  • 450-500 г варёного риса,
  • 2-3 столовые ложки соевого соуса.

Пошаговое приготовление:

  1. Мелко нарежьте морковь и нарубите зелёный лук.
  2. Взбейте яйца с солью венчиком или вилкой.
  3. Разогрейте растительное масло в сковороде на среднем огне, добавьте морковь и обжарьте до мягкости.
  4. Сдвиньте морковь к краям сковороды и влейте в центр взбитые яйца. Обжарьте яйца, помешивая, до готовности.
  5. Положите в сковороду вареный рис и соевый соус. Помешивайте, чтобы все ингредиенты равномерно смешались и нагрелись.
  6. Перед подачей посыпьте блюдо нарезанным зелёным луком.

Это блюдо с жареным рисом, яйцами и морковью обладает насыщенным вкусом и отлично подходит как самостоятельное блюдо или в качестве гарнира к другим блюдам. Простой в приготовлении, оно станет отличным выбором для быстрого и сытного перекуса.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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