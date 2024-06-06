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На ПМЭФ-2024 продемонстрировали уникальные конфеты, которые не повышают глюкозу в крови

На ПМЭФ-2024 были представлены инновационные конфеты со сладким белком

2:32
Еда

На Петербургском международном экономическом форуме 2024 года была представлена новинка в мире сладостей — первая в России конфета, содержащая сладкий белок производства компании "ЭФКО". Этот инновационный ингредиент, сертифицированный в ЕАЭС, имеет несколько тысяч раз большую сладость по сравнению со сахарозой, при этом не вызывает повышения уровня глюкозы в крови.

На ПМЭФ-2024 были представлены инновационные конфеты со сладким белком
Фото: commons.wikimedia.org by ed g2s • talk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Представленные на форуме конфеты полностью изготовлены на основе сладкого белка и не содержат сахара. Освободившуюся часть конфеты заменяют орехи, пищевые волокна и другие функциональные ингредиенты, что делает их более полезными для здорового питания, пишет Газета.Ru.

Cертификация сладкого белка в странах ЕАЭС стала важным шагом в борьбе с проблемами ожирения и сахарного диабета, поскольку сладкий белок не вызывает инсулинового отклика и позволяет контролировать уровень глюкозы в крови.

"Сертификация сладкого белка в странах ЕАЭС открывает возможность победить проблему ожирения и сахарного диабета, распространение которых носит практически пандемический характер. Сладкие белки не вызывают инсулинового отклика и, соответственно, могут стать решением проблемы сладости в рационе диабетиков", — рассказал исполнительный директор "ЭФКО" Сергей Иванов.

Производители из России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Армении теперь могут использовать сладкий белок в различных сладких продуктах, включая мороженое, напитки, конфеты и другие.

Технология производства сладкого белка позволяет создавать кондитерские изделия, используя либо сладкий белок в сочетании с ранее известными сахарозаменителями, либо полностью заменять сахар им. Это открывает новые возможности для разнообразия кондитерских изделий и создания более полезных и безопасных альтернатив сладостям.

Сладкий белок производится биотехнологически и является эффективной и экономичной альтернативой сахару, предлагаемому растениями. Это инновационное решение в области пищевых ингредиентов и имеет большой потенциал для применения в пищевой промышленности. Благодаря разработке сладкого белка, ученые и производители продуктов стремятся бороться с проблемой ожирения и диабета, предлагая более здоровые и безопасные варианты сладостей.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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