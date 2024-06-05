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Выяснилось, чем будут кормить атлетов на ОИ-2024 в Париже: никакой картошки-фри и фуа-гра

Спортсменам на Олимпиаде в Париже не предложат картошку-фри и блюда во фритюре

2:19
Еда

Картофель фри и другие жареные деликатесы не будут предлагаться спортсменам на Олимпийских играх в Париже. Более 15 000 участников мероприятия смогут насладиться здоровыми и экологически чистыми блюдами в одном из самых крупных ресторанных комплексов, расположенном на территории бывшей электростанции, пишет New York Post.

Спортсменам на Олимпиаде в Париже не предложат картошку-фри и блюда во фритюре
Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill is licensed under CC BY-SA 2.0

Шеф-повара Шарль Гийуа и Стефан Кишери разработали меню, которое удовлетворит потребности спортсменов в питательных веществах, безопасности и учете окружающей среды. В их списке из 500 блюд будет достаточно вариантов для всех, включая вегетарианскую шаурму, баклажаны на гриле, фалафель из свеклы, вегетарианские хот-доги и мюсли из киноа.

Организаторы приняли решение исключить картофель фри из меню из-за возможной пожароопасности, связанной с использованием фритюрниц. Кроме того, не будет предлагаться фуа-гра, поскольку участники Олимпийских игр проявляют заботу о благополучии животных, а также не будет подаваться авокадо из-за его долгого транспортирования и высокого потребления воды.

Акцент делается также на устойчивом развитии и снижении выбросов углекислого газа. Большинство ингредиентов будет поставляться из французских регионов, что поможет уменьшить углекислый газ, выбрасываемый Олимпийскими играми. Карбоновый след события планируется уменьшить вдвое по сравнению с предыдущими Играми в Токио и Лондоне.

Олимпийская деревня предложит атлетам шесть закусочных, в которых будут подаваться блюда различных кухонь, включая азиатскую, афро-карибскую и ближневосточную. Вместе с французскими ресторанами, привычные блюда будут дополнены инновационными и уникальными блюдами приглашенных поваров Александра Мацциа, Акраме Беналлаля и Амандин Шеньо.

Sodexo Live, французская компания, специализирующаяся на кейтеринге, планирует привлечь около 6000 сотрудников в области общественного питания для обслуживания участников Олимпийских игр. Главная цель — создать гастрономическое удовольствие при соблюдении питательных потребностей спортсменов.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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