Ароматное и хрустящее печенье из ореховой муки: рецепт для сладкоежки
Рецепт орехового печенья: получается великолепно
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Тонкое, хрустящее и ароматное — это безглютеновое печенье из ореховой муки понравится любому сладкоежке.
Фото: flickr.com by Stephanie Clifford is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- 1,5 стакана миндальной муки
- 1 стакан муки из фундука
- 1/4 стакана топлёного масла
- 1/4 стакана мёда
- 1 чайная ложка ванильного экстракта
- 1/4 чайной ложки пищевой соды
- 1/8 чайной ложки морской соли
Приготовление
- Разогрейте духовку до 160 градусов.
- В большой миске смешайте муку из фундука, миндальную муку, пищевую соду и морскую соль.
- В небольшой миске смешайте топлёное масло, ванильный экстракт и мёд.
- Соедините содержимое двух мисок.
- Ложкой выложите тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой. Расплющите шарики теста. Выпекайте 10-12 минут.
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