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Ароматное и хрустящее печенье из ореховой муки: рецепт для сладкоежки

Рецепт орехового печенья: получается великолепно

0:57
Еда

Тонкое, хрустящее и ароматное — это безглютеновое печенье из ореховой муки понравится любому сладкоежке.

Рецепт орехового печенья: получается великолепно
Фото: flickr.com by Stephanie Clifford is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1,5 стакана миндальной муки
  • 1 стакан муки из фундука
  • 1/4 стакана топлёного масла
  • 1/4 стакана мёда
  • 1 чайная ложка ванильного экстракта
  • 1/4 чайной ложки пищевой соды
  • 1/8 чайной ложки морской соли

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 160 градусов.
  2. В большой миске смешайте муку из фундука, миндальную муку, пищевую соду и морскую соль.
  3. В небольшой миске смешайте топлёное масло, ванильный экстракт и мёд.
  4. Соедините содержимое двух мисок.
  5. Ложкой выложите тесто на противень, застеленный пергаментной бумагой. Расплющите шарики теста. Выпекайте 10-12 минут.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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