Ароматное и хрустящее печенье из ореховой муки: рецепт для сладкоежки

Рецепт орехового печенья: получается великолепно

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Тонкое, хрустящее и ароматное — это безглютеновое печенье из ореховой муки понравится любому сладкоежке.

Фото: flickr.com by Stephanie Clifford is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

1,5 стакана миндальной муки

1 стакан муки из фундука

1/4 стакана топлёного масла

1/4 стакана мёда

1 чайная ложка ванильного экстракта

1/4 чайной ложки пищевой соды

1/8 чайной ложки морской соли

Приготовление