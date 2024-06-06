Ароматный грушевый пирог на миндальной муке с кокосом и специями: домашняя выпечка
Как приготовить грушевый пирог
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Грушевый пирог — очень вкусный десерт к чаю, вас ждёт интересное сочетание груш, миндальной муки, тёртого кокоса и корицы.
Фото: commons.wikimedia.org by Fiver, der Hellseher is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты
- 2 груши
- 2 столовые ложки семян льна
- 2 столовые ложки тёртого кокоса
- 1 стакан миндальной муки
- 2 чайные ложки сливочного масла
- 1 чайная ложка корицы
- 1/4 стакана кленового сиропа
- 1/2 столовой ложки кокосового масла
- 1/2 чайной ложки мускатного ореха
Приготовление
- Вымойте и нарежьте груши небольшими кусочками. Разогрейте духовку до 190 градусов.
- В миске смешайте миндальную муку, затем семена льна, тёртый кокос, мускатный орех и корицу.
- В другой миске смешайте кокосовое масло и кленовый сироп.
- Перемешайте смеси из двух мисок.
- Смажьте сливочным маслом форму для выпечки. На дно выложите кусочки груш, вылейте тесто. Запекайте пирог в течение получаса.
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