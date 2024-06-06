Ароматный грушевый пирог на миндальной муке с кокосом и специями: домашняя выпечка

Как приготовить грушевый пирог

1:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Грушевый пирог — очень вкусный десерт к чаю, вас ждёт интересное сочетание груш, миндальной муки, тёртого кокоса и корицы.

Фото: commons.wikimedia.org by Fiver, der Hellseher is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

2 груши

2 столовые ложки семян льна

2 столовые ложки тёртого кокоса

1 стакан миндальной муки

2 чайные ложки сливочного масла

1 чайная ложка корицы

1/4 стакана кленового сиропа

1/2 столовой ложки кокосового масла

1/2 чайной ложки мускатного ореха

Приготовление