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Ароматный грушевый пирог на миндальной муке с кокосом и специями: домашняя выпечка

Как приготовить грушевый пирог

1:06
Еда

Грушевый пирог — очень вкусный десерт к чаю, вас ждёт интересное сочетание груш, миндальной муки, тёртого кокоса и корицы.

Как приготовить грушевый пирог
Фото: commons.wikimedia.org by Fiver, der Hellseher is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 2 груши
  • 2 столовые ложки семян льна
  • 2 столовые ложки тёртого кокоса
  • 1 стакан миндальной муки
  • 2 чайные ложки сливочного масла
  • 1 чайная ложка корицы
  • 1/4 стакана кленового сиропа
  • 1/2 столовой ложки кокосового масла
  • 1/2 чайной ложки мускатного ореха

Приготовление

  1. Вымойте и нарежьте груши небольшими кусочками. Разогрейте духовку до 190 градусов.
  2. В миске смешайте миндальную муку, затем семена льна, тёртый кокос, мускатный орех и корицу.
  3. В другой миске смешайте кокосовое масло и кленовый сироп.
  4. Перемешайте смеси из двух мисок.
  5. Смажьте сливочным маслом форму для выпечки. На дно выложите кусочки груш, вылейте тесто. Запекайте пирог в течение получаса.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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