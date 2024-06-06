Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Банк России подал иск против АО "Тинькофф страхование" на 7,7 млрд рублей
Готовим дома ореховую пасту
Актриса Мария Кожевникова раскрыла имя четвёртого сына
Эксперт по кибербезопасности Шутов посоветовал второе пространство в смартфоне
Бен Ходжес: Киев не должен останавливать мобилизацию ни на минуту
Изысканная и гладкая: способы сохранения юности кожи рук
Ветеринары назвали гипоаллергенные породы кошек
Как увеличить скорость бега?
Депутат Гаврилов предложил ограничить летнее отключение горячей воды 14 днями
Нежный морковный пирог без яиц: готовим полезный десерт к чаю

Как приготовить морковный пирог без яиц

1:14
Еда

Пирог — один из лучших вариантов десерта, доступных нам, тем более рецептов выпечки — такое разнообразие, что иногда сложно определиться с выбором.

Как приготовить морковный пирог без яиц
Фото: flickr.com by HealthHomeHappy.com is licensed under CC BY 2.0.

Мы же предлагаем вам эксклюзивный рецепт морковного пирога без яиц, который определённо станет хитом в вашей семье.

Ингредиенты

  • 2 стакана моркови
  • 1 стакан молока
  • 2 стакана сливочного масла
  • 2 стакана сахарной пудры
  • 1 стакан йогурта
  • 3 чайные ложки разрыхлителя
  • 1 чайная ложка мускатного ореха
  • 2 стакана пшеничной муки

Приготовление

  1. Смешайте разрыхлитель и муку, просейте через сито.
  2. Натрите морковь на тёрке.
  3. В миске смешайте сахар, масло и йогурт. Взбейте ингредиенты.
  4. Добавьте просеянную мучную смесь в масляную, затем добавьте тёртую морковь и молоко. Перемешивайте до тех пор, пока не получите консистенцию, похожую на тесто. Возьмите форму для торта и смажьте её сливочным маслом.
  5. Вылейте подготовленное тесто в форму и отправьте в духовку. Выпекайте пирог 35 минут при температуре 180 градусов.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Власти признали ошибкой льготную ипотеку: "Люди платили больше, чем выигрывали от льготной ставки"

Подведены итоги программы господдержки льготной ипотеки.

Депутат Аксаков признал ошибочной программу господдержки льготной ипотеки
Эксперты назвали вещи, которых больше всего боятся кошки
Несколько вещей, которых больше всего боятся домашние кошки
Клубничное варенье без варки: полностью сохраняет вкус, цвет и аромат свежих ягод
Мульчирование клубники в июне: 4 эффективных материала для обильного плодоношения
Русский десант ВДВ развивает успех у Часова Яра. Битва за Харьков Дмитрий Плотников "Новая нормальность" Украины: свет на два часа в день и покинутые города Любовь Степушова Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев
Прохор Шаляпин разоблачил Аллу Пугачёву: обвинения в лицемерии и предательстве
Муравьёв с пионов прогоните быстро: вот какие народные методы помогут
Певец Юрий Лоза объяснил, почему отказался участвовать в новом шоу Бузовой "Однажды в Джунглях"
Певец Юрий Лоза объяснил, почему отказался участвовать в новом шоу Бузовой "Однажды в Джунглях"
Последние материалы
Германия знает о многообещающих запасах лития в Донбассе
Россиянам рассказали, что маска может помочь в защите от тополиного пуха
Андрей Пинчук: "Война всегда была элементом чего-то нового"
Нейл-стилист Корнева объяснила, какая форма ногтей визуально удлиняет пальцы
Российских военных снабдили огнемётными системами ТОС-3 "Дракон"
Страховщики назвали самую безопасную страну для туристов
Океанологи изучили "атлантизацию" и "пацификацию" морей Сибирской Арктики
В США высказались о подписании Израилем контракта на новые F-35
Bugatti представит преемника Chiron с новым гибридным двигателем V16
Россиянам предложили траншевую ипотеку взамен льготной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников