Нежный морковный пирог без яиц: готовим полезный десерт к чаю

Как приготовить морковный пирог без яиц

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Пирог — один из лучших вариантов десерта, доступных нам, тем более рецептов выпечки — такое разнообразие, что иногда сложно определиться с выбором.

Фото: flickr.com by HealthHomeHappy.com is licensed under CC BY 2.0.

Мы же предлагаем вам эксклюзивный рецепт морковного пирога без яиц, который определённо станет хитом в вашей семье.

Ингредиенты

2 стакана моркови

1 стакан молока

2 стакана сливочного масла

2 стакана сахарной пудры

1 стакан йогурта

3 чайные ложки разрыхлителя

1 чайная ложка мускатного ореха

2 стакана пшеничной муки

Приготовление