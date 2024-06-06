Нежный морковный пирог без яиц: готовим полезный десерт к чаю

Пирог — один из лучших вариантов десерта, доступных нам, тем более рецептов выпечки — такое разнообразие, что иногда сложно определиться с выбором.
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Мы же предлагаем вам эксклюзивный рецепт морковного пирога без яиц, который определённо станет хитом в вашей семье.
Ингредиенты
2 стакана моркови
1 стакан молока
2 стакана сливочного масла
2 стакана сахарной пудры
1 стакан йогурта
3 чайные ложки разрыхлителя
1 чайная ложка мускатного ореха
2 стакана пшеничной муки
Приготовление
Смешайте разрыхлитель и муку, просейте через сито.
Натрите морковь на тёрке.
В миске смешайте сахар, масло и йогурт. Взбейте ингредиенты.
Добавьте просеянную мучную смесь в масляную, затем добавьте тёртую морковь и молоко. Перемешивайте до тех пор, пока не получите консистенцию, похожую на тесто. Возьмите форму для торта и смажьте её сливочным маслом.
Вылейте подготовленное тесто в форму и отправьте в духовку. Выпекайте пирог 35 минут при температуре 180 градусов.