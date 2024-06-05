Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Специальную брошюру по дресс-коду создадут для иностранных туристов в России
Ученые объяснили, почему собака постоянно лижет лапы
Журналист Котов сообщил о начале производства космического корабля "Орёл"
В РФ планируются инвестиции в угольные шахты ДНР и ЛНР
Юрий Лоза отказался участвовать в шоу Ольги Бузовой
Мифы и правила: почему некоторые методы ухода за волосами оказываются бесполезными
"Метриум Премиум": россияне для сохранения средств покупают жильё, а не валюту
Как избавиться от навязчивых мыслей: рекомендации ученых
Как правильно посадить рукколу?
Суп мисо: секреты приготовления знаменитого японского блюда в домашних условиях

Как приготовить дома знаменитый японский суп мисо

Еда

Вам нравится японская кухня? Тогда попробуйте приготовить дома мисо-суп, к тому же это невероятно легко сделать. 

Как приготовить дома знаменитый японский суп мисо
Фото: commons.wikimedia.org by Ceeseven is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Приготовьте его как гарнир к обеду, ужину или даже завтраку, как это делают японцы.

Ингредиенты

  • 5 листов водорослей нори
  • 5 грибов, нарезанных ломтиками
  • 2 сушёных гриба
  • 1 кусочек лука-порея
  • 1 кусочек имбиря, тонко нарезанный
  • 1 зубчик чеснока, тонко нарезанный
  • Зелёный лук
  • 2 чашки бульона даси (вода, настоянная на водорослях комбу)
  • 1 чайная ложка пасты мисо
  • Мирин (японское рисовое вино)
  • Лимон

Приготовление

Замочите листы нори в воде. Отложите в сторону. Нагрейте бульон в кастрюле, затем добавьте пасту мисо и овощи. Готовьте 10 минут. Нарежьте листы нори или добавьте их в бульон в чистом виде. Выжмите в бульон свежий лимонный сок и добавьте немного мирина. Выключите огонь. Проверьте вкус и при необходимости добавьте ещё мисо перед подачей на стол.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Что нужно сделать с пшеном перед варкой: раскрываем хитрость поваров для вкуснейшей каши

В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.

Перед варкой пшено лучше обжарить: рассказываем, зачем это делать
Традиционные поверья о герани
Герань в доме: счастливая примета или предвестие несчастья?
Секреты небывалого урожая огурцов: 2 лучшие подкормки
Заряжаем гортензии на рост: подкормите их этими полезными продуктами — цветов будет море
"Новая нормальность" Украины: свет на два часа в день и покинутые города Любовь Степушова Лучшие рестораны страны умело переплетают русскую и европейскую кухни Дмитрий Плотников Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев
Проводим обрезку листьев томатов: рассказываем, когда и как это правильно сделать
Польза на вес золота: рассказываем, как правильно использовать яичную скорлупу на участке
Чем нельзя удобрять малину: распространённые ошибки садоводов
Чем нельзя удобрять малину: распространённые ошибки садоводов
Последние материалы
Экономист Мазур считает, что пенсионерам необходимо индексировать пенсию 4 раза в год
Ученые нашли способ отключить чувство голода
Изюм: польза и вред
Ландшафтный дизайнер Ольга Платонова рассказала, как создать гармоничный цветник
Михаила Боярский высказался о романе Заворотнюк и Жигунова: "Всем хочется сказки"
В России наблюдается рост заплат строителей
Когда рекомендуется приостановить использование гель-лака на ногтя
Всё о чае: сорта, факты, советы по выбору и употреблению
Эвелина Блёданс призналась, что является экстрасенсом
У России есть вопросы к работе Нового банка развития БРИКС
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников