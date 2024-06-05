Суп мисо: секреты приготовления знаменитого японского блюда в домашних условиях

Вам нравится японская кухня? Тогда попробуйте приготовить дома мисо-суп, к тому же это невероятно легко сделать.
Приготовьте его как гарнир к обеду, ужину или даже завтраку, как это делают японцы.
Замочите листы нори в воде. Отложите в сторону. Нагрейте бульон в кастрюле, затем добавьте пасту мисо и овощи. Готовьте 10 минут. Нарежьте листы нори или добавьте их в бульон в чистом виде. Выжмите в бульон свежий лимонный сок и добавьте немного мирина. Выключите огонь. Проверьте вкус и при необходимости добавьте ещё мисо перед подачей на стол.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.