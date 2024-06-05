Суп мисо: секреты приготовления знаменитого японского блюда в домашних условиях

Как приготовить дома знаменитый японский суп мисо

Вам нравится японская кухня? Тогда попробуйте приготовить дома мисо-суп, к тому же это невероятно легко сделать.

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Приготовьте его как гарнир к обеду, ужину или даже завтраку, как это делают японцы.

Ингредиенты

5 листов водорослей нори

5 грибов, нарезанных ломтиками

2 сушёных гриба

1 кусочек лука-порея

1 кусочек имбиря, тонко нарезанный

1 зубчик чеснока, тонко нарезанный

Зелёный лук

2 чашки бульона даси (вода, настоянная на водорослях комбу)

1 чайная ложка пасты мисо

Мирин (японское рисовое вино)

Лимон

Приготовление

Замочите листы нори в воде. Отложите в сторону. Нагрейте бульон в кастрюле, затем добавьте пасту мисо и овощи. Готовьте 10 минут. Нарежьте листы нори или добавьте их в бульон в чистом виде. Выжмите в бульон свежий лимонный сок и добавьте немного мирина. Выключите огонь. Проверьте вкус и при необходимости добавьте ещё мисо перед подачей на стол.