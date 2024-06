Изюм спасает от болезни Альцгеймера и деменции

Изюм — популярный суперфуд, который делается из сушёного винограда. В нём много клетчатки, витаминов и минералов, таких как кальций, магний, калий, фосфор и натрий. В изюме также много антиоксидантов, по сравнению с другими популярными сухофруктами.

Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported