Изюм спасает от болезни Альцгеймера и деменции

Изюм: польза и вред

Изюм — популярный суперфуд, который делается из сушёного винограда. В нём много клетчатки, витаминов и минералов, таких как кальций, магний, калий, фосфор и натрий. В изюме также много антиоксидантов, по сравнению с другими популярными сухофруктами.

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Если вы чувствуете себя немного разбитым, попробуйте перекусить изюмом. Он придаст вам энергии, а также благодаря значительному содержанию пищевых волокон улучшит пищеварение.

Если вас замучила изжога, приготовьте на завтрак овсяную кашу с изюмом. В изюме много щелочных минералов:

железа,

меди,

магния

и калия,

которые помогут сбалансировать уровень кислотности желудка.

Чувствуете усталость без видимой причины? Возможно, это анемия, когда в организме не хватает здоровых эритроцитов, чтобы переносить достаточное количество кислорода к тканям. В изюме много железа и меди, минералов, которые необходимы для производства красных кровяных телец.

Изюм может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшить когнитивные функции, а также защитить мозг от таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и деменция.

Изюм можно считать здоровой закуской. Однако не для всех. Если вы худеете и хотите сократить потребление калорий, то стоит с осторожностью употреблять изюм. Одна изюминка содержит примерно такое же количество калорий, как и одна виноградина. Кроме того, изюм — не лучшая закуска для людей, соблюдающих кето-диету, из-за относительно высокого содержания сахара.