Изюм спасает от болезни Альцгеймера и деменции

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Изюм: польза и вред

Еда

Изюм — популярный суперфуд, который делается из сушёного винограда. В нём много клетчатки, витаминов и минералов, таких как кальций, магний, калий, фосфор и натрий. В изюме также много антиоксидантов, по сравнению с другими популярными сухофруктами.

Изюм: польза и вред
Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Если вы чувствуете себя немного разбитым, попробуйте перекусить изюмом. Он придаст вам энергии, а также благодаря значительному содержанию пищевых волокон улучшит пищеварение.

Если вас замучила изжога, приготовьте на завтрак овсяную кашу с изюмом. В изюме много щелочных минералов:

  • железа,
  • меди,
  • магния
  • и калия,

которые помогут сбалансировать уровень кислотности желудка.

Чувствуете усталость без видимой причины? Возможно, это анемия, когда в организме не хватает здоровых эритроцитов, чтобы переносить достаточное количество кислорода к тканям. В изюме много железа и меди, минералов, которые необходимы для производства красных кровяных телец.

Изюм может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшить когнитивные функции, а также защитить мозг от таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и деменция.

Изюм можно считать здоровой закуской. Однако не для всех. Если вы худеете и хотите сократить потребление калорий, то стоит с осторожностью употреблять изюм. Одна изюминка содержит примерно такое же количество калорий, как и одна виноградина. Кроме того, изюм — не лучшая закуска для людей, соблюдающих кето-диету, из-за относительно высокого содержания сахара.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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