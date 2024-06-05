Изюм спасает от болезни Альцгеймера и деменции

Изюм — популярный суперфуд, который делается из сушёного винограда. В нём много клетчатки, витаминов и минералов, таких как кальций, магний, калий, фосфор и натрий. В изюме также много антиоксидантов, по сравнению с другими популярными сухофруктами.
Если вы чувствуете себя немного разбитым, попробуйте перекусить изюмом. Он придаст вам энергии, а также благодаря значительному содержанию пищевых волокон улучшит пищеварение.
Если вас замучила изжога, приготовьте на завтрак овсяную кашу с изюмом. В изюме много щелочных минералов:
которые помогут сбалансировать уровень кислотности желудка.
Чувствуете усталость без видимой причины? Возможно, это анемия, когда в организме не хватает здоровых эритроцитов, чтобы переносить достаточное количество кислорода к тканям. В изюме много железа и меди, минералов, которые необходимы для производства красных кровяных телец.
Изюм может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшить когнитивные функции, а также защитить мозг от таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и деменция.
Изюм можно считать здоровой закуской. Однако не для всех. Если вы худеете и хотите сократить потребление калорий, то стоит с осторожностью употреблять изюм. Одна изюминка содержит примерно такое же количество калорий, как и одна виноградина. Кроме того, изюм — не лучшая закуска для людей, соблюдающих кето-диету, из-за относительно высокого содержания сахара.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.