При каких заболеваниях стоит включить в рацион японский мисо

Полезные свойства японского мисо

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Слово "мисо" часто ассоциируется с лёгким японским супом, который подают вместе с рыбой, лапшой и другими основными блюдами японской кухни. Но не стоит недооценивать этот необычный ингредиент.

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В пасте мисо, изготовленной путём ферментации соевых бобов и других зерновых, таких как рис и ячмень, много живых микробов, пробиотиков, которые поддерживают здоровье кишечника. Мисо также является источником питательных веществ, поскольку содержит большое количество меди, марганца, цинка и витаминов группы В.

Поскольку мисо производится из соевых бобов, паста содержит белки, в которых есть все незаменимые аминокислоты. Мисо также богато

холином,

кальцием,

железом,

селеном,

магнием

и фосфором.

Большая часть иммунной системы находится в кишечнике, поэтому пробиотики в мисо могут укрепить иммунитет. Пробиотики в мисо защищают кишечник от бактерий, вызывающих инфекции.

Если у вас часто возникают проблемы со стулом, возможно, вам придётся есть больше ферментированных продуктов. Улучшая пищеварение, пробиотики помогают уменьшить газообразование и предотвратить запоры.

Многие микроэлементы в мисо, такие как селен, магний и железо, способствуют профилактике рака. Считается, что микроэлементы и растительные соединения, действующие как антиоксиданты, способствуют здоровью сердца, а также уменьшают уровень "плохого" холестерина в крови.

Пробиотики в ферментированных продуктах, таких как мисо, помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Холин и необходимые витамины группы B в мисо помогают поддерживать когнитивные функции и общее состояние мозга. Мисо может улучшить память, уменьшить стресс и облегчить симптомы тревоги и депрессии.