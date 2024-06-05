При каких заболеваниях стоит включить в рацион японский мисо

Слово "мисо" часто ассоциируется с лёгким японским супом, который подают вместе с рыбой, лапшой и другими основными блюдами японской кухни. Но не стоит недооценивать этот необычный ингредиент.
В пасте мисо, изготовленной путём ферментации соевых бобов и других зерновых, таких как рис и ячмень, много живых микробов, пробиотиков, которые поддерживают здоровье кишечника. Мисо также является источником питательных веществ, поскольку содержит большое количество меди, марганца, цинка и витаминов группы В.
Поскольку мисо производится из соевых бобов, паста содержит белки, в которых есть все незаменимые аминокислоты. Мисо также богато
Большая часть иммунной системы находится в кишечнике, поэтому пробиотики в мисо могут укрепить иммунитет. Пробиотики в мисо защищают кишечник от бактерий, вызывающих инфекции.
Если у вас часто возникают проблемы со стулом, возможно, вам придётся есть больше ферментированных продуктов. Улучшая пищеварение, пробиотики помогают уменьшить газообразование и предотвратить запоры.
Многие микроэлементы в мисо, такие как селен, магний и железо, способствуют профилактике рака. Считается, что микроэлементы и растительные соединения, действующие как антиоксиданты, способствуют здоровью сердца, а также уменьшают уровень "плохого" холестерина в крови.
Пробиотики в ферментированных продуктах, таких как мисо, помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови.
Холин и необходимые витамины группы B в мисо помогают поддерживать когнитивные функции и общее состояние мозга. Мисо может улучшить память, уменьшить стресс и облегчить симптомы тревоги и депрессии.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.