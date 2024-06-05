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Соус из сельдерея: отличная намазка для бутербродов готовится очень быстро

Соус из сельдерея: вкусная намазка на бутерброд

0:56
Еда

Соус из сельдерея вы легко сможете приготовить дома, его можно использовать как намазку для тостов и бутербродов, а также подавать к основному блюду, например, мясному стейку.

Соус из сельдерея: вкусная намазка на бутерброд
Фото: creativecommons.org by Dinkum is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en

Эту заправку, приготовленную из сельдерея, муки, сливочного масла и специй, можно приготовить менее чем за 30 минут. 

Ингредиенты

  • Сельдерей
  • 2 столовые ложки сливочного масла
  • 2 столовые ложки муки
  • Чёрный перец по желанию
  • Мускатный орех
  • Соль по необходимости

Приготовление

Вскипятите воду в кастрюле, отварите сельдерей (около 2 минут), а затем добавьте мускатный орех, соль и чёрный перец. Дайте специям покипеть вместе с сельдереем в течение 5 минут. Смешайте на сковороде масло вместе с мукой. Немного поджарьте. Добавьте в кастрюлю с сельдереем. Соус готов.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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