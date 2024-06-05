Соус из сельдерея: отличная намазка для бутербродов готовится очень быстро

Соус из сельдерея вы легко сможете приготовить дома, его можно использовать как намазку для тостов и бутербродов, а также подавать к основному блюду, например, мясному стейку.
Эту заправку, приготовленную из сельдерея, муки, сливочного масла и специй, можно приготовить менее чем за 30 минут.
Вскипятите воду в кастрюле, отварите сельдерей (около 2 минут), а затем добавьте мускатный орех, соль и чёрный перец. Дайте специям покипеть вместе с сельдереем в течение 5 минут. Смешайте на сковороде масло вместе с мукой. Немного поджарьте. Добавьте в кастрюлю с сельдереем. Соус готов.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.