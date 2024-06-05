Как вкусно пожарить курицу? Добавьте авокадо, кинзу и сок лайма

Жареная курица с авокадо: быстрый ужин

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте этот невероятный рецепт обжаренной курицы с авокадо. Это простое блюдо готовится всего 20 минут и идеально подойдёт к ужину.

Фото: commons.wikimedia.org by Alex Kane is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

1/2 лайма

1 столовая ложка сока лайма

1/2 очищенного и нарезанного авокадо

2 куриные грудки

Соль по необходимости

1 столовая ложка нарезанной кинзы

1/2 чайной ложки оливкового масла

2 чайные ложки приправы для курицы

Приготовление

Замаринуйте куриную грудку, посыпав приправой. Затем поджарьте на сковороде. Смешайте в миске авокадо с кинзой, соком лайма, солью и перцем. Выложите куриную грудку на сервировочную тарелку, выжмите на неё сок из лайма и положите сбоку смесь из авокадо.