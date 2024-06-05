Как вкусно пожарить курицу? Добавьте авокадо, кинзу и сок лайма

Попробуйте этот невероятный рецепт обжаренной курицы с авокадо. Это простое блюдо готовится всего 20 минут и идеально подойдёт к ужину.
Замаринуйте куриную грудку, посыпав приправой. Затем поджарьте на сковороде. Смешайте в миске авокадо с кинзой, соком лайма, солью и перцем. Выложите куриную грудку на сервировочную тарелку, выжмите на неё сок из лайма и положите сбоку смесь из авокадо.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.