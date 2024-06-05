Как вкусно пожарить курицу? Добавьте авокадо, кинзу и сок лайма

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Жареная курица с авокадо: быстрый ужин

0:50
Еда

Попробуйте этот невероятный рецепт обжаренной курицы с авокадо. Это простое блюдо готовится всего 20 минут и идеально подойдёт к ужину.

Жареная курица с авокадо: быстрый ужин
Фото: commons.wikimedia.org by Alex Kane is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 1/2 лайма
  • 1 столовая ложка сока лайма
  • 1/2 очищенного и нарезанного авокадо
  • 2 куриные грудки
  • Соль по необходимости
  • 1 столовая ложка нарезанной кинзы
  • 1/2 чайной ложки оливкового масла
  • 2 чайные ложки приправы для курицы

Приготовление

Замаринуйте куриную грудку, посыпав приправой. Затем поджарьте на сковороде. Смешайте в миске авокадо с кинзой, соком лайма, солью и перцем. Выложите куриную грудку на сервировочную тарелку, выжмите на неё сок из лайма и положите сбоку смесь из авокадо.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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