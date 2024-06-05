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Ключ к долголетию — совсем не средиземноморская диета, а философия жизни

Врач Маргарита Королёва развенчала миф о пользе средиземноморской диеты

1:54
Еда

Средиземноморская диета довольно популярна среди приверженцев ЗОЖ. И её есть за что любить, ведь она включает довольно полезный набор продуктов: овощи, фрукты, бобовые, орехи, крупы, рыба и морепродукты, оливковое масло как источник жиров. Считается, что такой тип питания помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Врач Маргарита Королёва развенчала миф о пользе средиземноморской диеты
Фото: commons.wikimedia.org by Jpatokal is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Однако врач-диетолог Маргарита Королёва считает, что сам по себе рацион питания народов Средиземноморья не является основной причиной долголетия жителей этого региона.

Как рассказала эксперт Общественной Службе Новостей, люди, живущие в этом регионе, получают максимальное количество солнца на постоянной основе, у них вырабатывается витамин D3, что играет не последнюю роль в общем состоянии здоровья.

Кроме того, в большинстве стран Средиземноморья люди во время сиесты могут несколько часов отдохнуть от палящего солнца, этот фактор позволяет снизить общий уровень стресса. Также люди много двигаются и проводят время на свежем воздухе.

"В составе вдыхаемого воздуха там много йода — это работа щитовидной железы, это скорость обмена веществ и, соответственно, безупречность работы всех систем организма, которая определяется этим важным для нас органом", — отметила врач.

Поэтому эксперт не торопится отдавать лавры победителя только рациону питания, поскольку тут важна совокупность факторов.

При этом диетолог отметила, что россияне вполне могут придерживаться средиземноморской "философии жизни", что только положительно скажется на продолжительности жизни россиян. Для этого важно:

  • не увлекаться фастфудом,
  • придерживаться сбалансированного рациона,
  • вести здоровый образ жизни,
  • много двигаться,
  • по возможности нормально высыпаться.
Средиземноморская диета ПО-РУССКИ
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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