Готовим дома вкусные макаруны без муки

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Макаруны с бразильскими орехами без муки: вкусное печенье

1:03
Еда

Макаруны — восхитительное лакомство, которое понравится как детям, так и взрослым. Вместо того, чтобы покупать готовые макаруны, наполненные рафинированным сахаром и искусственными пищевыми красителями, просто приготовьте их дома по этому рецепту.

Макаруны с бразильскими орехами без муки: вкусное печенье
Фото: unsplash.com by Karlis Dambrans is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты

  • 1 яйцо
  • 2 стакана овсяных хлопьев
  • 3/4 стакана кокосового сахара
  • 1/2 стакана мелко нарезанных бразильских орехов
  • 1/2 стакана оливкового масла
  • 2 чайные ложки апельсиновой цедры
  • 1/2 чайной ложки соли

Приготовление

  1. В миске смешайте овсяные хлопья, кокосовый сахар, цедру апельсина, соль и оливковое масло. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на ночь.
  2. Разогрейте духовку до 175 градусов К охлаждённой смеси добавьте взбитое яйцо и бразильские орехи.
  3. Выложите смесь ложкой на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте печенье 15 минут.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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