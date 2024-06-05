Готовим дома вкусные макаруны без муки

Макаруны с бразильскими орехами без муки: вкусное печенье

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Макаруны — восхитительное лакомство, которое понравится как детям, так и взрослым. Вместо того, чтобы покупать готовые макаруны, наполненные рафинированным сахаром и искусственными пищевыми красителями, просто приготовьте их дома по этому рецепту.

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Ингредиенты

1 яйцо

2 стакана овсяных хлопьев

3/4 стакана кокосового сахара

1/2 стакана мелко нарезанных бразильских орехов

1/2 стакана оливкового масла

2 чайные ложки апельсиновой цедры

1/2 чайной ложки соли

Приготовление