Готовим дома вкусные макаруны без муки

Макаруны — восхитительное лакомство, которое понравится как детям, так и взрослым. Вместо того, чтобы покупать готовые макаруны, наполненные рафинированным сахаром и искусственными пищевыми красителями, просто приготовьте их дома по этому рецепту.
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Ингредиенты
1 яйцо
2 стакана овсяных хлопьев
3/4 стакана кокосового сахара
1/2 стакана мелко нарезанных бразильских орехов
1/2 стакана оливкового масла
2 чайные ложки апельсиновой цедры
1/2 чайной ложки соли
Приготовление
В миске смешайте овсяные хлопья, кокосовый сахар, цедру апельсина, соль и оливковое масло. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на ночь.
Разогрейте духовку до 175 градусов К охлаждённой смеси добавьте взбитое яйцо и бразильские орехи.
Выложите смесь ложкой на противень, застеленный пергаментной бумагой. Выпекайте печенье 15 минут.