Сливочный крем-суп из цветной капусты с карри: блюдо для разгрузочных дней

Ароматный крем-суп из цветной капусты с карри

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Суп из цветной капусты с карри — идеальное блюдо для разгрузочных дней. Кроме того, кокосовое молоко придаёт супу приятную сливочную текстуру.

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Ингредиенты

4 зубчика чеснока, нарезанных ломтиками

2 луковицы, нарезанные

1 лук-порей, нарезанный

1 столовая ложка порошка карри

Цветная капуста, соцветия

Свежая кинза

Кокосовое молоко

Оливковое масло

Соль

Приготовление