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Сливочный крем-суп из цветной капусты с карри: блюдо для разгрузочных дней

Ароматный крем-суп из цветной капусты с карри

0:58
Еда

Суп из цветной капусты с карри — идеальное блюдо для разгрузочных дней. Кроме того, кокосовое молоко придаёт супу приятную сливочную текстуру.

Ароматный крем-суп из цветной капусты с карри
Фото: commons.wikimedia.org by stu_spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 4 зубчика чеснока, нарезанных ломтиками
  • 2 луковицы, нарезанные
  • 1 лук-порей, нарезанный
  • 1 столовая ложка порошка карри
  • Цветная капуста, соцветия
  • Свежая кинза
  • Кокосовое молоко
  • Оливковое масло
  • Соль

Приготовление

  1. Нагрейте оливковое масло в кастрюле на слабом или среднем огне. Обжарьте лук, лук-порей, чеснок и карри. Добавьте цветную капусту, посолите и обжарьте.
  2. Налейте в кастрюлю холодную воду. Варите 5-10 минут.
  3. Влейте кокосовое молоко и перемешайте. Вылейте суп в кухонный комбайн и измельчите до получения однородной массы. Перед подачей посыпьте свежей кинзой.
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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