Сливочный крем-суп из цветной капусты с карри: блюдо для разгрузочных дней
Ароматный крем-суп из цветной капусты с карри
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Суп из цветной капусты с карри — идеальное блюдо для разгрузочных дней. Кроме того, кокосовое молоко придаёт супу приятную сливочную текстуру.
Фото: commons.wikimedia.org by stu_spivack is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты
- 4 зубчика чеснока, нарезанных ломтиками
- 2 луковицы, нарезанные
- 1 лук-порей, нарезанный
- 1 столовая ложка порошка карри
- Цветная капуста, соцветия
- Свежая кинза
- Кокосовое молоко
- Оливковое масло
- Соль
Приготовление
- Нагрейте оливковое масло в кастрюле на слабом или среднем огне. Обжарьте лук, лук-порей, чеснок и карри. Добавьте цветную капусту, посолите и обжарьте.
- Налейте в кастрюлю холодную воду. Варите 5-10 минут.
- Влейте кокосовое молоко и перемешайте. Вылейте суп в кухонный комбайн и измельчите до получения однородной массы. Перед подачей посыпьте свежей кинзой.
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