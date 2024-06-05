Десертный соус на кокосовых сливках готовится всего за 10 минут

Рецепт сладкого соуса из кокоса и сахара: к блинчикам

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Соус на кокосовых сливках с тростниковым сахаром можно приготовить всего за 10 минут. Он идеально подойдёт к свежим фруктам, а также как топпинг к блинам и оладьям.

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Нежный вкус сливочно-кокосового соуса, кремовая текстура — не устоят даже самые искушённые гурманы.

К слову, кокосовые сливки обеспечат организм маслами и растительными жирами, в том числе знаменитыми омега-кислотами. Особенность жиров из кокоса порадует тех, кто стремится сбросить лишние кило, ведь они никак не откладываются на талии.

Ингредиенты

1 чашка кокосовых сливок

1 стакан тростникового сахара

1/2 стакана сметаны

Приготовление

Смешайте в миске кокосовые сливки, сметану и сахар. Взбейте миксером. Храните соус в холодильнике.