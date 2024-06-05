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Десертный соус на кокосовых сливках готовится всего за 10 минут

Рецепт сладкого соуса из кокоса и сахара: к блинчикам

0:54
Еда

Соус на кокосовых сливках с тростниковым сахаром можно приготовить всего за 10 минут. Он идеально подойдёт к свежим фруктам, а также как топпинг к блинам и оладьям.

Рецепт сладкого соуса из кокоса и сахара: к блинчикам
Фото: commons.wikimedia.org by Glane23 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Нежный вкус сливочно-кокосового соуса, кремовая текстура — не устоят даже самые искушённые гурманы. 

К слову, кокосовые сливки обеспечат организм маслами и растительными жирами, в том числе знаменитыми омега-кислотами. Особенность жиров из кокоса порадует тех, кто стремится сбросить лишние кило, ведь они никак не откладываются на талии.

Ингредиенты

  • 1 чашка кокосовых сливок
  • 1 стакан тростникового сахара
  • 1/2 стакана сметаны

Приготовление

Смешайте в миске кокосовые сливки, сметану и сахар. Взбейте миксером. Храните соус в холодильнике.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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