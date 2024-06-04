Такой хлеб может стать основным блюдом на обед и ужин
Хлеб с бразильскими орехами: сытная буханка
1:37
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04.06.2024 20:29
Этот рецепт хлеба гарантированно понравится и любителям мяса!
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Этот хлеб с бразильскими орехами, свежей зеленью и перцем чили настолько сытный, что его можно подавать в качестве основного блюда на обед или ужин.
Ингредиенты
2 моркови, мелко нарезанные
2 яйца
1 зелёный перец чили, очищенный от семян и нарезанный
1 сельдерей, мелко нарезанный
1 луковица, мелко нарезанная
1 чашка измельчённых бразильских орехов
1/4 стакана цельнозерновых панировочных сухарей
2 столовые ложки сливочного масла
2 столовые ложки нарезанной петрушки
1 столовая ложка нарезанного тимьяна
Цедра лимона, мелко натёртая
Приготовление
Разогрейте духовку до 160 градусов. Разложите бразильские орехи на противне, застеленном пергаментной бумагой. Оставьте около 2 столовых ложек орехов. Готовьте 5–10 минут.
Растопите сливочное масло на сковороде. Поджарьте лук, затем добавьте морковь, сельдерей и перец чили. Готовьте ещё 5–7 минут.
Готовые овощи переложите в миску. Посолите и поперчите.
В ту же миску добавьте жареные орехи, яйца, панировочные сухари, петрушку, тимьян и цедру лимона.
Застелите форму для хлеба пергаментной бумагой. Выложите овощи в форму. Посыпьте оставшимися бразильскими орехами и запекайте 35–45 минут.
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