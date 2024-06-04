Такой хлеб может стать основным блюдом на обед и ужин

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Хлеб с бразильскими орехами: сытная буханка

1:37
Еда

Этот рецепт хлеба гарантированно понравится и любителям мяса!

Хлеб с бразильскими орехами: сытная буханка
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Этот хлеб с бразильскими орехами, свежей зеленью и перцем чили настолько сытный, что его можно подавать в качестве основного блюда на обед или ужин.

Ингредиенты

  • 2 моркови, мелко нарезанные
  • 2 яйца
  • 1 зелёный перец чили, очищенный от семян и нарезанный
  • 1 сельдерей, мелко нарезанный
  • 1 луковица, мелко нарезанная
  • 1 чашка измельчённых бразильских орехов
  • 1/4 стакана цельнозерновых панировочных сухарей
  • 2 столовые ложки сливочного масла
  • 2 столовые ложки нарезанной петрушки
  • 1 столовая ложка нарезанного тимьяна
  • Цедра лимона, мелко натёртая

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 160 градусов. Разложите бразильские орехи на противне, застеленном пергаментной бумагой. Оставьте около 2 столовых ложек орехов. Готовьте 5–10 минут.
  2. Растопите сливочное масло на сковороде. Поджарьте лук, затем добавьте морковь, сельдерей и перец чили. Готовьте ещё 5–7 минут.
  3. Готовые овощи переложите в миску. Посолите и поперчите. 
  4. В ту же миску добавьте жареные орехи, яйца, панировочные сухари, петрушку, тимьян и цедру лимона.
  5. Застелите форму для хлеба пергаментной бумагой. Выложите овощи в форму. Посыпьте оставшимися бразильскими орехами и запекайте 35–45 минут.
БРАЗИЛЬСКИЙ ОРЕХ: от каких опасных болезней он может защитить?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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