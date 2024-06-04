Такой хлеб может стать основным блюдом на обед и ужин

Хлеб с бразильскими орехами: сытная буханка

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот рецепт хлеба гарантированно понравится и любителям мяса!

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Этот хлеб с бразильскими орехами, свежей зеленью и перцем чили настолько сытный, что его можно подавать в качестве основного блюда на обед или ужин.

Ингредиенты

2 моркови, мелко нарезанные

2 яйца

1 зелёный перец чили, очищенный от семян и нарезанный

1 сельдерей, мелко нарезанный

1 луковица, мелко нарезанная

1 чашка измельчённых бразильских орехов

1/4 стакана цельнозерновых панировочных сухарей

2 столовые ложки сливочного масла

2 столовые ложки нарезанной петрушки

1 столовая ложка нарезанного тимьяна

Цедра лимона, мелко натёртая

Приготовление

Разогрейте духовку до 160 градусов. Разложите бразильские орехи на противне, застеленном пергаментной бумагой. Оставьте около 2 столовых ложек орехов. Готовьте 5–10 минут. Растопите сливочное масло на сковороде. Поджарьте лук, затем добавьте морковь, сельдерей и перец чили. Готовьте ещё 5–7 минут. Готовые овощи переложите в миску. Посолите и поперчите. В ту же миску добавьте жареные орехи, яйца, панировочные сухари, петрушку, тимьян и цедру лимона. Застелите форму для хлеба пергаментной бумагой. Выложите овощи в форму. Посыпьте оставшимися бразильскими орехами и запекайте 35–45 минут.