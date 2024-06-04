Сэндвич с клубникой и сливочным сыром: очень ароматная закуска

Мы все предпочитаем начинать свой день с полезного завтрака. Но иногда можно побаловать себя чем-то вкусненьким. Предлагаем рецепт сэндвича с клубникой и сливочным сыром.\r\n\r\nИнгредиенты\r\n\r\n\r\n\r\nКлубника\r\n\r\n4 ломтика хлеба\r\n\r\n1\/4 чайной ложки апельсиновой цедры\r\n\r\n2 столовые ложки сливочного сыра\r\n\r\n1\/4 чайной ложки мёда\r\n\r\n\r\n\r\nПриготовление\r\n\r\n\r\n\r\nНанесите сливочный сыр на два ломтика хлеба.&nbsp;\r\n\r\nВ миске смешайте цедру апельсина и мёд. Нанесите смесь из миски поверх сливочного сыра.\r\n\r\nСверху положите ягоды клубники, накройте оставшимися 2 ломтиками хлеба. Поджарьте сэндвич в тостере.\r\n\r\n