Сэндвич с клубникой и сливочным сыром: очень ароматная закуска

Сэндвич с клубникой и сливочным сыром: вкусный завтрак

0:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Мы все предпочитаем начинать свой день с полезного завтрака. Но иногда можно побаловать себя чем-то вкусненьким. Предлагаем рецепт сэндвича с клубникой и сливочным сыром.

Фото: pixnio.com by Jon Sullivan is licensed under public domain

Ингредиенты

Клубника

4 ломтика хлеба

1/4 чайной ложки апельсиновой цедры

2 столовые ложки сливочного сыра

1/4 чайной ложки мёда

Приготовление

Нанесите сливочный сыр на два ломтика хлеба. В миске смешайте цедру апельсина и мёд. Нанесите смесь из миски поверх сливочного сыра. Сверху положите ягоды клубники, накройте оставшимися 2 ломтиками хлеба. Поджарьте сэндвич в тостере.