Запечённый в духовке батат с имбирём и мёдом: полезный гарнир к ужину
Запечённый сладкий картофель с имбирём и мёдом: рецепт
1:03
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04.06.2024 18:36
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Фото: creativecommons.org is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en
Эта лёгкая в приготовлении полезная закуска составит жёсткую конкуренцию другим блюдам. Вы можете сочетать это вегетарианское блюдо с чашкой горячего чая или кофе.
Ингредиенты
4 батата
6 столовых ложек мёда
1/2 чайной ложки эссенции кардамона
1,5 столовой ложки тёртого имбиря
1/4 чайной ложки молотого чёрного перца
1 столовая ложка орехового масла
Приготовление
Очистите сладкий картофель и нарежьте его дольками в большой миске. Разогрейте духовку до 200 градусов.
Возьмите форму для запекания и добавьте в неё масло грецкого ореха, эссенцию кардамона, перец, свежий имбирь и мёд. Хорошо перемешайте все ингредиенты и добавьте дольки батата в форму для запекания.
Смажьте смесью дольки, поставьте форму в духовку и готовьте 20 минут.
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