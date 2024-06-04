Запечённый в духовке батат с имбирём и мёдом: полезный гарнир к ужину

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Запечённый сладкий картофель с имбирём и мёдом: рецепт

1:03
Еда

Попробуйте рецепт запечённого сладкого картофеля с имбирём и мёдом уже сегодня!

Запечённый сладкий картофель с имбирём и мёдом: рецепт
Фото: creativecommons.org is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Эта лёгкая в приготовлении полезная закуска составит жёсткую конкуренцию другим блюдам. Вы можете сочетать это вегетарианское блюдо с чашкой горячего чая или кофе. 

Ингредиенты

  • 4 батата
  • 6 столовых ложек мёда
  • 1/2 чайной ложки эссенции кардамона
  • 1,5 столовой ложки тёртого имбиря
  • 1/4 чайной ложки молотого чёрного перца
  • 1 столовая ложка орехового масла

Приготовление

  1. Очистите сладкий картофель и нарежьте его дольками в большой миске. Разогрейте духовку до 200 градусов.
  2. Возьмите форму для запекания и добавьте в неё масло грецкого ореха, эссенцию кардамона, перец, свежий имбирь и мёд. Хорошо перемешайте все ингредиенты и добавьте дольки батата в форму для запекания.
  3. Смажьте смесью дольки, поставьте форму в духовку и готовьте 20 минут.
Быстрый и вкусный рецепт сладкой картошки
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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