Запечённый в духовке батат с имбирём и мёдом: полезный гарнир к ужину

Запечённый сладкий картофель с имбирём и мёдом: рецепт

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Попробуйте рецепт запечённого сладкого картофеля с имбирём и мёдом уже сегодня!

Фото: creativecommons.org is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.en

Эта лёгкая в приготовлении полезная закуска составит жёсткую конкуренцию другим блюдам. Вы можете сочетать это вегетарианское блюдо с чашкой горячего чая или кофе.

Ингредиенты

4 батата

6 столовых ложек мёда

1/2 чайной ложки эссенции кардамона

1,5 столовой ложки тёртого имбиря

1/4 чайной ложки молотого чёрного перца

1 столовая ложка орехового масла

Приготовление

Очистите сладкий картофель и нарежьте его дольками в большой миске. Разогрейте духовку до 200 градусов. Возьмите форму для запекания и добавьте в неё масло грецкого ореха, эссенцию кардамона, перец, свежий имбирь и мёд. Хорошо перемешайте все ингредиенты и добавьте дольки батата в форму для запекания. Смажьте смесью дольки, поставьте форму в духовку и готовьте 20 минут.