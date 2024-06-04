Кукурузный салат: очень легко готовится
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04.06.2024 17:33
Лёгкий и пряный кукурузный салат — идеальный вариант, когда у вас мало времени.
Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Вы можете адаптировать этот рецепт в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями и добавить больше овощей, таких как сладкий перец, брокколи.
Ингредиенты
2 чашки зёрен кукурузы
1 нарезанный помидор
4 столовые ложки сока лайма
Вода по мере необходимости
1 нарезанная луковица
3 средних зелёных перца чили
Соль по мере необходимости
Чёрный перец по желанию
Кинза
Приготовление
Разморозьте кукурузные зёрна и отварите в солёной воде. Остудите.
Добавьте в миску нарезанный лук, помидоры, перец чили и свежий сок лайма. Тщательно перемешайте ингредиенты.
Украсьте кукурузный салат листьями кинзы.
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