Кукурузный салат: очень легко готовится

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Лёгкий и пряный кукурузный салат — идеальный вариант, когда у вас мало времени.

Фото: commons.wikimedia.org by Rob Bertholf is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Вы можете адаптировать этот рецепт в соответствии со своими вкусовыми предпочтениями и добавить больше овощей, таких как сладкий перец, брокколи.

Ингредиенты

2 чашки зёрен кукурузы

1 нарезанный помидор

4 столовые ложки сока лайма

Вода по мере необходимости

1 нарезанная луковица

3 средних зелёных перца чили

Соль по мере необходимости

Чёрный перец по желанию

Кинза

Приготовление

Разморозьте кукурузные зёрна и отварите в солёной воде. Остудите. Добавьте в миску нарезанный лук, помидоры, перец чили и свежий сок лайма. Тщательно перемешайте ингредиенты. Украсьте кукурузный салат листьями кинзы.