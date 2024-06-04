Мороженое из авокадо с цедрой лайма: полезное летнее лакомство

Как приготовить мороженое из авокадо

0:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Авокадо — уникальный продукт. Его смело можно добавлять в различные гарниры, а также использовать для приготовления закусок, но могли ли вы представить, что из авокадо можно сделать мороженое?

Фото: commons.wikimedia.org by Keledjian Alexandre is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Этот продукт богат витамином Е и имеет ряд преимуществ для здоровья. Если вы хотите победить жару этим летом, то попробуйте этот полезный рецепт.

Ингредиенты

3 чашки пюре из авокадо

3 стакана воды

3 стакана сахара

1 чайная ложка цедры лайма

1 чашка текилы

1/2 стакана сока лайма

Приготовление

Взбейте авокадо в блендере. В миске смешайте пюре авокадо, воду, сахар, сок лайма и текилу. Отправьте смесь в морозилку на 1-2 часа. Ложкой достаньте смесь из контейнера и поместите в мороженицу. Посыпьте цедрой лайма. Затем снова заморозьте мороженое ещё на 4-5 часов.