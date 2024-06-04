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Мороженое из авокадо с цедрой лайма: полезное летнее лакомство

Как приготовить мороженое из авокадо

0:58
Еда

Авокадо — уникальный продукт. Его смело можно добавлять в различные гарниры, а также использовать для приготовления закусок, но могли ли вы представить, что из авокадо можно сделать мороженое?

Как приготовить мороженое из авокадо
Фото: commons.wikimedia.org by Keledjian Alexandre is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Этот продукт богат витамином Е и имеет ряд преимуществ для здоровья. Если вы хотите победить жару этим летом, то попробуйте этот полезный рецепт.

Ингредиенты

  • 3 чашки пюре из авокадо
  • 3 стакана воды
  • 3 стакана сахара
  • 1 чайная ложка цедры лайма
  • 1 чашка текилы
  • 1/2 стакана сока лайма

Приготовление

  1. Взбейте авокадо в блендере.
  2. В миске смешайте пюре авокадо, воду, сахар, сок лайма и текилу. Отправьте смесь в морозилку на 1-2 часа.
  3. Ложкой достаньте смесь из контейнера и поместите в мороженицу. Посыпьте цедрой лайма. Затем снова заморозьте мороженое ещё на 4-5 часов.
МОРОЖЕНОЕ из АВОКАДО - постный рецепт
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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