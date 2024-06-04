Мороженое из авокадо с цедрой лайма: полезное летнее лакомство

Авокадо — уникальный продукт. Его смело можно добавлять в различные гарниры, а также использовать для приготовления закусок, но могли ли вы представить, что из авокадо можно сделать мороженое?
Этот продукт богат витамином Е и имеет ряд преимуществ для здоровья. Если вы хотите победить жару этим летом, то попробуйте этот полезный рецепт.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?