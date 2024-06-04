Фундук: почему так важно включать лесной орех в свой рацион

Фундук — это не просто вкусный орех, это суперпродукт, который способствует улучшению здоровья сердца, снижению давления, нормализует пищеварение. Итак, в чём же польза фундука для здоровья?
Фундук считается одним из самых богатых источников витамина Е и фолиевой кислоты среди всех древесных орехов. Другие питательные вещества, содержащиеся в фундуке, включают:
В этих орехах также много растительных соединений с мощными антиоксидантными свойствами, большая часть которых содержится в шелухе. Эти соединения помогают нейтрализовать вредные свободные радикалы и воспаления, связанные с хроническими заболеваниями.
Фундук снижает уровень "плохого" холестерина, тем самым минимизируя риски сердечно-сосудистых заболеваний, помогает снизить уровень сахара в крови.
Фундук — невероятно полезная закуска, поскольку в нём нет холестерина и натрия. Жиры в фундуке способствуют лучшему усвоению витаминов и минералов в организме. Также орехи помогут снизить вес в долгосрочной перспективе.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?