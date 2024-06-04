Фундук: почему так важно включать лесной орех в свой рацион

Фундук: в чём польза этого суперпродукта

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Фундук — это не просто вкусный орех, это суперпродукт, который способствует улучшению здоровья сердца, снижению давления, нормализует пищеварение. Итак, в чём же польза фундука для здоровья?

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Фундук считается одним из самых богатых источников витамина Е и фолиевой кислоты среди всех древесных орехов. Другие питательные вещества, содержащиеся в фундуке, включают:

калий,

фосфор,

медь,

магний,

кальций,

цинк,

железо.

В этих орехах также много растительных соединений с мощными антиоксидантными свойствами, большая часть которых содержится в шелухе. Эти соединения помогают нейтрализовать вредные свободные радикалы и воспаления, связанные с хроническими заболеваниями.

Фундук снижает уровень "плохого" холестерина, тем самым минимизируя риски сердечно-сосудистых заболеваний, помогает снизить уровень сахара в крови.

Фундук — невероятно полезная закуска, поскольку в нём нет холестерина и натрия. Жиры в фундуке способствуют лучшему усвоению витаминов и минералов в организме. Также орехи помогут снизить вес в долгосрочной перспективе.