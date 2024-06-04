Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
NASA показала наблюдения прибора NICER на МКС за 22 месяца на одном фото
Кинологи назвали действия собаки, которые наносят вред нервной системе собаки
Про спорт: болеем в меру
Замглавы Сбера объяснил подорожание жилья ростом доходов населения
В Госдуме рассказали, как получить пенсию таксистам и курьерам
Священник Павел Островский заступился за травимую Ольгу Бузову
Простой, но эффективный раствор для огурцов
Сцену метели в "Весне на Заречной улицы" снимали с помощью кукурузника
В Канаде учёному запретили расследовать случаи загадочной неврологической болезни
Красочный салат из лосося с сыром фета и оливками на завтрак или ужин

Рецепт салата с лососем в средиземноморском стиле

1:24
Еда

Для сытного позднего завтрака или ужина приготовьте этот красочный салат из лосося с сыром фета, оливками каламата и свежей зеленью.

Рецепт салата с лососем в средиземноморском стиле
Фото: commons.wikimedia.org by Tiia Monto is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 4 филе лосося
  • 2 лимона, выжатые
  • 1 лимон, тонко нарезанный
  • 1 маленькая красная луковица, нарезанная ломтиками
  • 1 зубчик чеснока, измельчённый
  • 1 чашка нарезанного кубиками сыра фета
  • 1 чашка разрезанных пополам помидоров черри
  • 1/4 стакана нарезанных оливок каламата
  • 1/4 стакана оливкового масла
  • 1/4 стакана нарезанных огурцов
  • 2 столовые ложки нарезанного укропа
  • 1 чайная ложка сушёного орегано

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 190 градусов.
  2. В большой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, чеснок и орегано. Приправьте по вкусу молотым чёрным перцем и добавьте фету, перемешайте. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на 10 минут.
  3. Положите филе лосося кожей вниз на противень, добавьте ломтики красного лука, посолите и поперчите, выпекайте 20 минут.
  4. В миску с фетой добавьте помидоры, оливки, огурцы, нарезанный красный лук и укроп. Перемешайте. Добавьте кусочки лосося.
Вкусный салат с Лососем и Руколой
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Популярное
Как правильно поливать помидоры в жару

Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?

Главное, не навредить во время полива
Эти средства победят паутинный клещ и тлю
Чем обработать огурцы от паутинного клеща и тли
NetEase: в России испытывают литографы — и это удивительная новость
Желтеют листья огурцов: рассказываем, что поможет решить проблему
Украинские войска на всех направлениях безуспешно контратакуют Дмитрий Плотников Есть два способа приструнить американские беспилотники Андрей Николаев В США заявили, что КНДР показала силу своей ракетной артиллерии Петр Ермилин
Вот как нужно ухаживать за голубикой в июне
Это самая умная порода собак: берите ее, если хотите лучшую из лучших
Как использовать скошенную траву из газонокосилки
Как использовать скошенную траву из газонокосилки
Последние материалы
Вирусолог Виталий Зверев: западные вакцины от COVID могли нанести ущерб иммунитету
Туристов предостерегли от алкоголя и апельсинового сока на борту самолета
Спорт и конфирмация
Эксперт Лукацкий предупредил о необходимости беречь от хакеров смартфоны и ТВ
Белые и черные автомобили лидируют на рынке подержанных машин в России
Кинологи объяснили, почему собака будит хозяина по ночам
Украинской армии не "перебомбить" российскую
Политолог Гвритишвили: Грузия просчитала риски от принятия закона об иноагентах
Как приготовить масло с розмарином
Собчак рассказала об ажиотаже вокруг внешности Энистон и Кидман
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников