Красочный салат из лосося с сыром фета и оливками на завтрак или ужин

В большой миске смешайте оливковое масло, лимонный сок, чеснок и орегано. Приправьте по вкусу молотым чёрным перцем и добавьте фету, перемешайте. Накройте крышкой и поставьте в холодильник на 10 минут.
Положите филе лосося кожей вниз на противень, добавьте ломтики красного лука, посолите и поперчите, выпекайте 20 минут.
В миску с фетой добавьте помидоры, оливки, огурцы, нарезанный красный лук и укроп. Перемешайте. Добавьте кусочки лосося.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?