Ароматное масло с розмарином и чесноком: очень вкусно, если добавить в пюре

Как приготовить масло с розмарином

0:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Это ароматное масло, приготовленное из сливочного масла, молотого розмарина, чеснока и перца, придаст пикантности картофельному пюре или каше. Такое вкусное масло можно даже использовать как намазку на тосты к завтраку.

Фото: creativecommons.org by Charles Robertson is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en

Ингредиенты

8 столовых ложек сливочного масла

2 щепотки чёрного перца

2 столовые ложки молотого розмарина

2 зубчика измельчённого чеснока

Приготовление

В миске взбейте миксером сливочное масло. Добавьте молотый розмарин, измельчённый чеснок и перец, перемешайте. Накройте миску пищевой плёнкой и поставьте в холодильник примерно на час, чтобы масло застыло.