Ароматное масло с розмарином и чесноком: очень вкусно, если добавить в пюре

Это ароматное масло, приготовленное из сливочного масла, молотого розмарина, чеснока и перца, придаст пикантности картофельному пюре или каше. Такое вкусное масло можно даже использовать как намазку на тосты к завтраку.
В миске взбейте миксером сливочное масло. Добавьте молотый розмарин, измельчённый чеснок и перец, перемешайте. Накройте миску пищевой плёнкой и поставьте в холодильник примерно на час, чтобы масло застыло.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?