Хрустящие золотистые тосты с сахаром и корицей на завтрак

Тосты с сахаром и корицей — лёгкий и быстрый десерт, когда хочется чего-то сладкого на скорую руку.
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Ингредиенты
1/2 стакана муки
1/2 чайной ложки корицы
1,5 чайной ложки ванильной эссенции
4 яйца
1,5 стакана молока
1,5 столовой ложки сахара
1 щепотка соли
15 ломтиков тостового хлеба
Приготовление
В большой миске смешайте муку и молоко.
Добавьте соль, яйца, ванильный экстракт, корицу и ещё раз взбейте.
Смажьте сковороду небольшим количеством масла. Нагрейте её на среднем огне. Обмакните ломтики хлеба в мучную смесь и обжарьте с обеих сторон до золотистого цвета. Подавайте тосты горячими с малиной или другими фруктами.
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