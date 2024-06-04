Кексы с корицей и мускатным орехом: ароматная выпечка к чаю

Попробуйте этот рецепт кексов с корицей, они готовятся из молока, муки, яиц, корицы, сливочного масла и сахарной пудры. При подаче можно посыпать мускатным орехом, чтобы усилить вкус.
Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты
2 чайные ложки молотой корицы
500 г сахарной пудры
240 мл молока
2 яйца
300 г сливочного масла
400 г муки
3 чайные ложки разрыхлителя
1 чайная ложка соли
1/2 чайной ложки мускатного ореха
Приготовление
Разогрейте духовку до 180 градусов, смажьте маслом 12 формочек для кексов.
Просейте в миску муку, разрыхлитель, соль и мускатный орех.
Разбейте яйца в небольшую миску и хорошо взбейте. В ту же миску добавьте сахарную пудру, сливочное масло и порошок корицы. Хорошо перемешайте, затем влейте это тесто в мучную смесь и ещё раз перемешайте, чтобы получилось однородное тесто. Разлейте это тесто по формочкам для кексов, выпекайте около 20 минут.
Обильная жара - настоящее испытание для томатов на наших огородах. Под палящими солнечными лучами растения сильно страдают от иссушения и нуждаются в тщательном поливе. Но как правильно поливать помидоры в жаркую погоду, чтобы не навредить им?