Кексы с корицей и мускатным орехом: ароматная выпечка к чаю

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Как приготовить маффины с корицей

1:10
Еда

Попробуйте этот рецепт кексов с корицей, они готовятся из молока, муки, яиц, корицы, сливочного масла и сахарной пудры. При подаче можно посыпать мускатным орехом, чтобы усилить вкус.

Как приготовить маффины с корицей
Фото: flickr.com by Katrin Gilger is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 2 чайные ложки молотой корицы
  • 500 г сахарной пудры
  • 240 мл молока
  • 2 яйца
  • 300 г сливочного масла
  • 400 г муки
  • 3 чайные ложки разрыхлителя
  • 1 чайная ложка соли
  • 1/2 чайной ложки мускатного ореха

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 180 градусов, смажьте маслом 12 формочек для кексов.
  2. Просейте в миску муку, разрыхлитель, соль и мускатный орех.
  3. Разбейте яйца в небольшую миску и хорошо взбейте. В ту же миску добавьте сахарную пудру, сливочное масло и порошок корицы. Хорошо перемешайте, затем влейте это тесто в мучную смесь и ещё раз перемешайте, чтобы получилось однородное тесто. Разлейте это тесто по формочкам для кексов, выпекайте около 20 минут.
МАФФИНЫ с корицей, изюмом
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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