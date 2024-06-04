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Морковные батончики с тыквой и цедрой лайма спасут от приступов голода

Морковные батончики: полезный перекус

1:27
Еда

Хотите побороть странные приступы голода, которые заставляют вас переедать? Если да, то мы представляем морковные батончики — рецепт полезного перекуса, который станет гораздо более здоровой альтернативой. 

Морковные батончики: полезный перекус
Фото: commons.wikimedia.org by Tahir mq is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 1/4 стакана моркови
  • 5 столовых ложек рафинированного масла
  • 2 чайные ложки сливочного масла
  • 1/2 чайной ложки молотого душистого перца
  • 2 щепотки пищевой соды
  • 1/2 стакана пшеничной муки
  • Вода по мере необходимости
  • 1/2 чайной ложки разрыхлителя
  • 2 щепотки соли
  • 1/2 чайной ложки цедры лайма
  • 1/2 стакана тыквы
  • 1 взбитое яйцо
  • 1/4 стакана сахара

Приготовление

  1. Помойте и почистите морковь и тыкву. Натрите морковь на тёрке, тыкву нарежьте небольшими кубиками.
  2. Отварите тыкву и измельчите до состояния пюре.
  3. Разогрейте духовку до 170 градусов, смажьте форму для выпечки сливочным маслом.
  4. Смешайте в миске муку, соль, все специи, пищевую соду, цедру лайма, разрыхлитель.
  5. В другую миску добавьте взбитые яйца и сахар. Добавьте тыквенное пюре, затем сок лайма, тёртую морковь и рафинированное масло, перемешайте. Вылейте тыквенную смесь в мучную. Перелейте в форму и выпекайте 20-25 минут.
Морковные БАТОНЧИКИ | Без сахара, без глютена, полезные
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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