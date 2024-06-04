Морковные батончики с тыквой и цедрой лайма спасут от приступов голода

Хотите побороть странные приступы голода, которые заставляют вас переедать? Если да, то мы представляем морковные батончики — рецепт полезного перекуса, который станет гораздо более здоровой альтернативой.
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Ингредиенты
1/4 стакана моркови
5 столовых ложек рафинированного масла
2 чайные ложки сливочного масла
1/2 чайной ложки молотого душистого перца
2 щепотки пищевой соды
1/2 стакана пшеничной муки
Вода по мере необходимости
1/2 чайной ложки разрыхлителя
2 щепотки соли
1/2 чайной ложки цедры лайма
1/2 стакана тыквы
1 взбитое яйцо
1/4 стакана сахара
Приготовление
Помойте и почистите морковь и тыкву. Натрите морковь на тёрке, тыкву нарежьте небольшими кубиками.
Отварите тыкву и измельчите до состояния пюре.
Разогрейте духовку до 170 градусов, смажьте форму для выпечки сливочным маслом.
Смешайте в миске муку, соль, все специи, пищевую соду, цедру лайма, разрыхлитель.
В другую миску добавьте взбитые яйца и сахар. Добавьте тыквенное пюре, затем сок лайма, тёртую морковь и рафинированное масло, перемешайте. Вылейте тыквенную смесь в мучную. Перелейте в форму и выпекайте 20-25 минут.
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Морковные БАТОНЧИКИ | Без сахара, без глютена, полезные
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