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Клубничное варенье без варки: полностью сохраняет вкус, цвет и аромат свежих ягод

Варенье из клубники без варки: в нём сохраняются все витамины

1:42
Еда

В данном рецепте предлагается приготовить варенье из клубники без варки, чтобы сохранить свежий вкус, яркий цвет и привлекательный аромат ягод. Это простой и быстрый способ приготовления варенья, которое будет хорошо храниться в холодильнике или которое при желании можно заморозить для будущего использования.

Варенье из клубники без варки: в нём сохраняются все витамины
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Wolf

Ингредиенты:

  • 1 кг свежей клубники,
  • 1 кг сахара.

Инструкции:

  1. Тщательно промойте клубнику и удалите листочки. Затем используйте блендер или толкушку, чтобы измельчить ягоды до состояния пюре. Пожеланию можно оставить небольшие кусочки клубники для более текстурного варенья.
  2. Добавьте сахар к клубничному пюре и тщательно перемешайте, чтобы сахар полностью растворился. Оставьте смесь на протяжении 2 часов при комнатной температуре, время от времени помешивая. Это поможет сахару раствориться, а клубнике выделить сок.
  3. Разложите варенье по чистым и стерилизованным банкам. Плотно закройте крышками и поместите их в холодильник для дальнейшего хранения. Варенье готово к употреблению через несколько часов.

Подсказка: Если у вас ограниченное пространство в холодильнике, вы можете заморозить варенье. Для этого используйте баночки объемом 700-800 г или меньше. Такое варенье из клубники без варки отлично сохранивается и сохраняет свежий вкус и аромат до весны.

Оно идеально подходит для использования в выпечке, на хлебе, в йогуртах или просто на хлебном или тостовом полотенце. Наслаждайтесь своим домашним вареньем из клубники!

Варенье из клубники без варки ягод / Strawberry jam without cooking berries
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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