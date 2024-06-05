Клубничное варенье без варки: полностью сохраняет вкус, цвет и аромат свежих ягод

Варенье из клубники без варки: в нём сохраняются все витамины

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

В данном рецепте предлагается приготовить варенье из клубники без варки, чтобы сохранить свежий вкус, яркий цвет и привлекательный аромат ягод. Это простой и быстрый способ приготовления варенья, которое будет хорошо храниться в холодильнике или которое при желании можно заморозить для будущего использования.

Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Wolf

Ингредиенты:

1 кг свежей клубники,

1 кг сахара.

Инструкции:

Тщательно промойте клубнику и удалите листочки. Затем используйте блендер или толкушку, чтобы измельчить ягоды до состояния пюре. Пожеланию можно оставить небольшие кусочки клубники для более текстурного варенья. Добавьте сахар к клубничному пюре и тщательно перемешайте, чтобы сахар полностью растворился. Оставьте смесь на протяжении 2 часов при комнатной температуре, время от времени помешивая. Это поможет сахару раствориться, а клубнике выделить сок. Разложите варенье по чистым и стерилизованным банкам. Плотно закройте крышками и поместите их в холодильник для дальнейшего хранения. Варенье готово к употреблению через несколько часов.

Подсказка: Если у вас ограниченное пространство в холодильнике, вы можете заморозить варенье. Для этого используйте баночки объемом 700-800 г или меньше. Такое варенье из клубники без варки отлично сохранивается и сохраняет свежий вкус и аромат до весны.

Оно идеально подходит для использования в выпечке, на хлебе, в йогуртах или просто на хлебном или тостовом полотенце. Наслаждайтесь своим домашним вареньем из клубники!