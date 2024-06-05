Зелёный омлет со щавелем: готовится с творогом и сыром, может стать лёгким ужином

Рецепт омлета с щавелем можно адаптировать, заменив некоторые ингредиенты. Вместо щавеля можно использовать шпинат, а вместо сливочного сыра — жирный творог, который нужно протереть через сито, чтобы получить кремообразную массу. Вместо пармезана можно использовать любой ароматный твёрдый сыр.
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Ингредиенты:
4 больших яйца,
2 больших пучка шпината (или щавеля),
150 г жирного творога (тщательно протертого через сито),
50 г любого ароматного твёрдого сыра,
20 г сливочного масла,
5 столовых ложек оливкового масла,
1 щепотка свежемолотого чёрного перца,
1 щепотка морской соли.
Инструкции:
Предварительно разогрейте духовку до 250°C.
Натрите твёрдый сыр на мелкой тёрке.
Если используете щавель, нарежьте его листья.
Взбейте яйца до однородной консистенции, чтобы они немного увеличились в объеме. Посолите и поперчите.
Добавьте половину щавеля (или шпината) к взбитым яйцам и хорошо перемешайте.
В сковороде со съёмной ручкой или огнеупорной сковороде разогрейте сливочное масло и 4 столовых ложки оливкового масла. Влейте смесь щавеля (или шпината) с яйцами в сковороду, добавьте половину творога и тщательно перемешайте.
Когда масса начнет густеть, добавьте оставшийся щавель (или шпинат). Сверху равномерно выложите оставшийся творог.
Посыпьте омлет натёртым сыром, сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу. Поместите сковороду с омлетом в разогретую духовку на 2-3 минуты, чтобы омлет стал хрустящим по краям и мягким в центре.
Переложите омлет на большую подогретую тарелку и сразу подавайте. Приятного аппетита!