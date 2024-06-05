Зелёный омлет со щавелем: готовится с творогом и сыром, может стать лёгким ужином

Омлет со щавелем: пусть даже завтрак будет по-летнему зелёным и витаминным

1:58 Your browser does not support the audio element. Еда

Рецепт омлета с щавелем можно адаптировать, заменив некоторые ингредиенты. Вместо щавеля можно использовать шпинат, а вместо сливочного сыра — жирный творог, который нужно протереть через сито, чтобы получить кремообразную массу. Вместо пармезана можно использовать любой ароматный твёрдый сыр.

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Ингредиенты:

4 больших яйца,

2 больших пучка шпината (или щавеля),

150 г жирного творога (тщательно протертого через сито),

50 г любого ароматного твёрдого сыра,

20 г сливочного масла,

5 столовых ложек оливкового масла,

1 щепотка свежемолотого чёрного перца,

1 щепотка морской соли.

Инструкции:

Предварительно разогрейте духовку до 250°C. Натрите твёрдый сыр на мелкой тёрке. Если используете щавель, нарежьте его листья. Взбейте яйца до однородной консистенции, чтобы они немного увеличились в объеме. Посолите и поперчите. Добавьте половину щавеля (или шпината) к взбитым яйцам и хорошо перемешайте. В сковороде со съёмной ручкой или огнеупорной сковороде разогрейте сливочное масло и 4 столовых ложки оливкового масла. Влейте смесь щавеля (или шпината) с яйцами в сковороду, добавьте половину творога и тщательно перемешайте. Когда масса начнет густеть, добавьте оставшийся щавель (или шпинат). Сверху равномерно выложите оставшийся творог. Посыпьте омлет натёртым сыром, сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу. Поместите сковороду с омлетом в разогретую духовку на 2-3 минуты, чтобы омлет стал хрустящим по краям и мягким в центре. Переложите омлет на большую подогретую тарелку и сразу подавайте. Приятного аппетита!