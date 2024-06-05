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Зелёный омлет со щавелем: готовится с творогом и сыром, может стать лёгким ужином

Омлет со щавелем: пусть даже завтрак будет по-летнему зелёным и витаминным

1:58
Еда

Рецепт омлета с щавелем можно адаптировать, заменив некоторые ингредиенты. Вместо щавеля можно использовать шпинат, а вместо сливочного сыра — жирный творог, который нужно протереть через сито, чтобы получить кремообразную массу. Вместо пармезана можно использовать любой ароматный твёрдый сыр.

Омлет со щавелем: пусть даже завтрак будет по-летнему зелёным и витаминным
Фото: commons.wikimedia.org by Wolf Gang is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

  • 4 больших яйца,
  • 2 больших пучка шпината (или щавеля),
  • 150 г жирного творога (тщательно протертого через сито),
  • 50 г любого ароматного твёрдого сыра,
  • 20 г сливочного масла,
  • 5 столовых ложек оливкового масла,
  • 1 щепотка свежемолотого чёрного перца,
  • 1 щепотка морской соли.

Инструкции:

  1. Предварительно разогрейте духовку до 250°C.
  2. Натрите твёрдый сыр на мелкой тёрке.
  3. Если используете щавель, нарежьте его листья.
  4. Взбейте яйца до однородной консистенции, чтобы они немного увеличились в объеме. Посолите и поперчите.
  5. Добавьте половину щавеля (или шпината) к взбитым яйцам и хорошо перемешайте.
  6. В сковороде со съёмной ручкой или огнеупорной сковороде разогрейте сливочное масло и 4 столовых ложки оливкового масла. Влейте смесь щавеля (или шпината) с яйцами в сковороду, добавьте половину творога и тщательно перемешайте.
  7. Когда масса начнет густеть, добавьте оставшийся щавель (или шпинат). Сверху равномерно выложите оставшийся творог.
  8. Посыпьте омлет натёртым сыром, сбрызните оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу. Поместите сковороду с омлетом в разогретую духовку на 2-3 минуты, чтобы омлет стал хрустящим по краям и мягким в центре.
  9. Переложите омлет на большую подогретую тарелку и сразу подавайте. Приятного аппетита!
ОМЛЕТ С ЩАВЕЛЕМ. ЛЕТНИЙ РЕЦЕПТ
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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