Всего 2 минуты, и яичница без жарки в сковороде готова: пальчики оближешь. Вот рецепт

«Изменяющий правила игры» метод приготовления яичницы за 2 минуты без жарки

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Жареные яйца — один из самых популярных способов их приготовления, но вам не всегда понадобится сковорода, чтобы наслаждаться этим блюдом. Яйца являются отличным источником белка, способным надолго насытить, и хотя их можно готовить различными способами, многие предпочитают жареные яйца.

Фото: https://www.flickr.com/photos/54423233@N05/13916201522/ by Matthew Murdoch is licensed under the Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Тем не менее, существует простой метод, который изменит ваше представление о приготовлении яичницы — и это не потребует включения плиты.

Дайан из кулинарного блога Best Recipe Box предлагает использовать микроволновую печь для приготовления яичницы.

Она утверждает: «Наш рецепт яичницы на завтрак, приготовленной в микроволновой печи, изменит вашу жизнь.

Это быстро, легко и вкусно, как "жареная яичница". Приготовление яиц в микроволновой печи определенно меняет правила игры, особенно в загруженное утро, когда вам нужен быстрый завтрак».

Ингредиенты:

Одно или два крупных яйца

Соль по вкусу

Перец по вкусу

Масляный спрей

Метод:

Начните с того, что слегка смажьте маслом внутреннюю часть средней миски, пригодной для использования в микроволновой печи. Разбейте яйцо (яйца) в миску и приправьте солью и перцем по вкусу. Яйца различаются по размеру, поэтому время приготовления в микроволновой печи может варьироваться. Этот рецепт предполагает использование больших яиц, поэтому, если вы готовите маленькие или средние яйца, они могут приготовиться немного быстрее. Для очень больших яиц может потребоваться еще несколько секунд.

Этот метод приготовления яичницы не только удобен, но и значительно ускоряет процесс приготовления завтрака, что особенно ценно в утренней спешке. Попробуйте приготовить яичницу в микроволновой печи и убедитесь сами, насколько это просто и быстро.