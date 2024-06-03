Всего 2 минуты, и яичница без жарки в сковороде готова: пальчики оближешь. Вот рецепт

Жареные яйца — один из самых популярных способов их приготовления, но вам не всегда понадобится сковорода, чтобы наслаждаться этим блюдом. Яйца являются отличным источником белка, способным надолго насытить, и хотя их можно готовить различными способами, многие предпочитают жареные яйца.
Тем не менее, существует простой метод, который изменит ваше представление о приготовлении яичницы — и это не потребует включения плиты.
Дайан из кулинарного блога Best Recipe Box предлагает использовать микроволновую печь для приготовления яичницы.
Она утверждает: «Наш рецепт яичницы на завтрак, приготовленной в микроволновой печи, изменит вашу жизнь.
Это быстро, легко и вкусно, как "жареная яичница". Приготовление яиц в микроволновой печи определенно меняет правила игры, особенно в загруженное утро, когда вам нужен быстрый завтрак».
Ингредиенты:
Метод:
Этот метод приготовления яичницы не только удобен, но и значительно ускоряет процесс приготовления завтрака, что особенно ценно в утренней спешке. Попробуйте приготовить яичницу в микроволновой печи и убедитесь сами, насколько это просто и быстро.
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