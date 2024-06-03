Всего 15 минут, и твердый авокадо станет мягким и сочным как сасый спелый персик

Как быстро смягчить авокадо: секрет гурмана из TikTok

Твердые авокадо могут существенно усложнить приготовление пищи, особенно если вы хотите насладиться вкусным авокадо на тосте сразу. Однако один известный гурман из TikTok поделился простым и быстрым способом сделать авокадо мягче всего за 15 минут.

В своем аккаунте «Клуб быстрого питания», где он публикует обзоры еды, рецепты и советы по приготовлению, гурман рассказал о методе, который значительно ускоряет процесс созревания авокадо. В своем видео он говорит: «Я созрею это авокадо за 15 минут. Все, что вам нужно, это авокадо и немного алюминиевой фольги».

Процесс крайне прост:

Возьмите авокадо и герметично заверните его в алюминиевую фольгу. Поставьте завернутое авокадо в предварительно разогретую до 200 градусов по Фаренгейту (около 93 градусов по Цельсию) духовку. Оставьте авокадо в духовке на 15 минут.

После этого необходимо дать авокадо остыть, прежде чем разворачивать его. Гурман отметил, что этот метод значительно упрощает процесс смягчения авокадо, которое затем легко режется ножом. В качестве приправы он добавил соль, лайм и хлопья чили, что сделало его блюдо еще более вкусным.

Это видео вызвало большой интерес и множество комментариев от благодарных зрителей, которые нашли этот совет очень полезным. Теперь, используя этот метод, вам не придется ждать несколько дней, чтобы насладиться идеально мягким авокадо.