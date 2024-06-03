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Всего 15 минут, и твердый авокадо станет мягким и сочным как сасый спелый персик

Как быстро смягчить авокадо: секрет гурмана из TikTok

Еда

Твердые авокадо могут существенно усложнить приготовление пищи, особенно если вы хотите насладиться вкусным авокадо на тосте сразу. Однако один известный гурман из TikTok поделился простым и быстрым способом сделать авокадо мягче всего за 15 минут.

В своем аккаунте «Клуб быстрого питания», где он публикует обзоры еды, рецепты и советы по приготовлению, гурман рассказал о методе, который значительно ускоряет процесс созревания авокадо. В своем видео он говорит: «Я созрею это авокадо за 15 минут. Все, что вам нужно, это авокадо и немного алюминиевой фольги».

Процесс крайне прост:

  1. Возьмите авокадо и герметично заверните его в алюминиевую фольгу.
  2. Поставьте завернутое авокадо в предварительно разогретую до 200 градусов по Фаренгейту (около 93 градусов по Цельсию) духовку.
  3. Оставьте авокадо в духовке на 15 минут.

После этого необходимо дать авокадо остыть, прежде чем разворачивать его. Гурман отметил, что этот метод значительно упрощает процесс смягчения авокадо, которое затем легко режется ножом. В качестве приправы он добавил соль, лайм и хлопья чили, что сделало его блюдо еще более вкусным.

Это видео вызвало большой интерес и множество комментариев от благодарных зрителей, которые нашли этот совет очень полезным. Теперь, используя этот метод, вам не придется ждать несколько дней, чтобы насладиться идеально мягким авокадо.

Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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