Стейки из тунца на гриле с чесноком и пряными травами: простой рецепт. Это изысканное блюдо легко приготовить дома!
Как приготовить стейки из тунца на гриле
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Стейки из тунца на гриле — это ресторанное блюдо можно легко приготовить и дома, используя всего несколько ингредиентов.
Фото: flickr.com by UnknownNet Photography is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Ингредиенты
- 4 стейка тунца
- 2 измельчённых зубчика чеснока
- 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока
- 1 столовая ложка оливкового масла
- 2 чайные ложки измельчённого тимьяна
- 1/4 чайной ложки соли
- 1/4 чайной ложки молотого чёрного перца
Приготовление
- В закрывающемся пластиковом пакете смешайте лимонный сок, масло, чеснок и тимьян.
- Положите стейки в пакет и запечатайте его. Маринуйте 30 минут.
- Достаньте стейки из пакета. Посолите и поперчите.
- Слегка смажьте решётку гриля оливковым маслом. Готовьте стейки под крышкой на средне-сильном огне по 3–4 минуты с каждой стороны.
- Перед подачей украсьте стейки свежей зеленью или сбрызните лимонным соком.
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СТЕЙК ИЗ ТУНЦА - КАК ПРИГОТОВИТЬ?