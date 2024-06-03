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Стейки из тунца на гриле с чесноком и пряными травами: простой рецепт. Это изысканное блюдо легко приготовить дома!

Как приготовить стейки из тунца на гриле

1:02
Еда

Стейки из тунца на гриле — это ресторанное блюдо можно легко приготовить и дома, используя всего несколько ингредиентов.

Как приготовить стейки из тунца на гриле
Фото: flickr.com by UnknownNet Photography is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

  • 4 стейка тунца
  • 2 измельчённых зубчика чеснока
  • 2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока
  • 1 столовая ложка оливкового масла
  • 2 чайные ложки измельчённого тимьяна
  • 1/4 чайной ложки соли
  • 1/4 чайной ложки молотого чёрного перца

Приготовление

  1. В закрывающемся пластиковом пакете смешайте лимонный сок, масло, чеснок и тимьян.
  2. Положите стейки в пакет и запечатайте его. Маринуйте 30 минут.
  3. Достаньте стейки из пакета. Посолите и поперчите.
  4. Слегка смажьте решётку гриля оливковым маслом. Готовьте стейки под крышкой на средне-сильном огне по 3–4 минуты с каждой стороны.
  5. Перед подачей украсьте стейки свежей зеленью или сбрызните лимонным соком.
СТЕЙК ИЗ ТУНЦА - КАК ПРИГОТОВИТЬ?
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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