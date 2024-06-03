Стейки из тунца на гриле с чесноком и пряными травами: простой рецепт. Это изысканное блюдо легко приготовить дома!

Как приготовить стейки из тунца на гриле

1:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Стейки из тунца на гриле — это ресторанное блюдо можно легко приготовить и дома, используя всего несколько ингредиентов.

Фото: flickr.com by UnknownNet Photography is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты

4 стейка тунца

2 измельчённых зубчика чеснока

2 столовые ложки свежевыжатого лимонного сока

1 столовая ложка оливкового масла

2 чайные ложки измельчённого тимьяна

1/4 чайной ложки соли

1/4 чайной ложки молотого чёрного перца

Приготовление

В закрывающемся пластиковом пакете смешайте лимонный сок, масло, чеснок и тимьян. Положите стейки в пакет и запечатайте его. Маринуйте 30 минут. Достаньте стейки из пакета. Посолите и поперчите. Слегка смажьте решётку гриля оливковым маслом. Готовьте стейки под крышкой на средне-сильном огне по 3–4 минуты с каждой стороны. Перед подачей украсьте стейки свежей зеленью или сбрызните лимонным соком.