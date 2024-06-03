Сливочный салат из свёклы, картофеля и ананаса: очень простой и полезный вариант, не стыдно предложить и гостям
Как приготовить сливочный салат из свёклы и ананаса
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Сливочный салат из свёклы и ананаса идеально подходит для всех, кто заботится о своём здоровье. Готовится салат из простых ингредиентов, таких как свёкла, картофель и ананас.
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center is licensed under Public domain
Ингредиенты
- 4 свёклы
- 1 чашка свежих сливок
- 1 ананас
- 4 картофелины
- Соль
Приготовление
- Отварите в кастрюле ананас, картофель и свёклу. Нарежьте все ингредиенты кубиками.
- В миске смешайте кубики свёклы, ананаса и картофеля, посолите.
- Добавьте в смесь свежие сливки и хорошо перемешайте. Украсьте салат любой зеленью по вашему выбору.
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Салат с ананасами и свеклой