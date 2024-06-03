Сливочный салат из свёклы, картофеля и ананаса: очень простой и полезный вариант, не стыдно предложить и гостям

Как приготовить сливочный салат из свёклы и ананаса

0:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Сливочный салат из свёклы и ананаса идеально подходит для всех, кто заботится о своём здоровье. Готовится салат из простых ингредиентов, таких как свёкла, картофель и ананас.

Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Preston Keres/Office of Communications-Photography Services Center is licensed under Public domain

Ингредиенты

4 свёклы

1 чашка свежих сливок

1 ананас

4 картофелины

Соль

Приготовление

Отварите в кастрюле ананас, картофель и свёклу. Нарежьте все ингредиенты кубиками. В миске смешайте кубики свёклы, ананаса и картофеля, посолите. Добавьте в смесь свежие сливки и хорошо перемешайте. Украсьте салат любой зеленью по вашему выбору.