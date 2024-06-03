Вкусные мини-сэндвичи с сыром и укропным маслом: эта простая закуска готовится всего 10 минут
Мини-бутерброды с сыром и укропом: закуска на скорую руку
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Вкусный бутерброд на завтрак — кто откажется от такого варианта? Предлагаем рецепт мини-бутербродов с сыром и укропом, которые готовятся за 10 минут.
Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- 8 ломтиков чёрного хлеба
- 100 г сливочного масла
- Пучок укропа
- 8 ломтиков сыра
Приготовление
- Смешайте в миске сливочное масло и укроп.
- Используя формочку для печенья, нарежьте сыр на круглые кусочки.
- Нарежьте каждый ломтик хлеба, используя ту же формочку для печенья.
- Нанесите укропное масло на нарезанные ломтики хлеба.
- Положите ломтик сыра на намазанный маслом хлеб и накройте сверху другим кусочком хлеба, чтобы получился сэндвич.
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