Вкусные мини-сэндвичи с сыром и укропным маслом: эта простая закуска готовится всего 10 минут

Мини-бутерброды с сыром и укропом: закуска на скорую руку

0:45 Your browser does not support the audio element. Еда

Вкусный бутерброд на завтрак — кто откажется от такого варианта? Предлагаем рецепт мини-бутербродов с сыром и укропом, которые готовятся за 10 минут.

Фото: commons.wikimedia.org by Vegan Feast Catering is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты

8 ломтиков чёрного хлеба

100 г сливочного масла

Пучок укропа

8 ломтиков сыра

Приготовление

Смешайте в миске сливочное масло и укроп. Используя формочку для печенья, нарежьте сыр на круглые кусочки. Нарежьте каждый ломтик хлеба, используя ту же формочку для печенья. Нанесите укропное масло на нарезанные ломтики хлеба. Положите ломтик сыра на намазанный маслом хлеб и накройте сверху другим кусочком хлеба, чтобы получился сэндвич.