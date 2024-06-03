Фруктовый смузи со шпинатом и зелёным чаем матча на кокосовом молоке: этот коктейль эффективно убивает бактерии

Японский порошковый чай матча используется не только для чайных церемоний, но и как изысканный ингредиент для многих кулинарных рецептов, включая десерты, выпечку.
Довольно популярный вариант для любителей ЗОЖ — смузи с этим чаем. К тому же катехины в зелёном чае матча играют роль природного антибиотика, также в этом чае много калия, железа, витаминов А и С.
Добавьте в блендер кокосовое молоко, затем порошок зелёного чая матча и шпинат. Смешайте. Добавьте манго и замороженные бананы и снова взбейте. Разлейте по бокалам.
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