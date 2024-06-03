Фруктовый смузи со шпинатом и зелёным чаем матча на кокосовом молоке: этот коктейль эффективно убивает бактерии

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Смузи с зелёным чаем матча: природный антибиотик

0:57
Еда

Японский порошковый чай матча используется не только для чайных церемоний, но и как изысканный ингредиент для многих кулинарных рецептов, включая десерты, выпечку.

Смузи с зелёным чаем матча: природный антибиотик
Фото: gruenesmoothies.de by Simon Bodzioch is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Довольно популярный вариант для любителей ЗОЖ — смузи с этим чаем. К тому же катехины в зелёном чае матча играют роль природного антибиотика, также в этом чае много калия, железа, витаминов А и С.

Ингредиенты

  • 1 большой манго (свежий или замороженный)
  • 2 замороженных банана, нарезанных кусочками
  • Упаковка свежего шпината
  • 2 чайные ложки порошка зелёного чая матча
  • 240 мл кокосового молока

Приготовление

Добавьте в блендер кокосовое молоко, затем порошок зелёного чая матча и шпинат. Смешайте. Добавьте манго и замороженные бананы и снова взбейте. Разлейте по бокалам.

Вкуснейший смузи с полезным японским чаем матча
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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