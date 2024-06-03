Фруктовый смузи со шпинатом и зелёным чаем матча на кокосовом молоке: этот коктейль эффективно убивает бактерии

Смузи с зелёным чаем матча: природный антибиотик

0:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Японский порошковый чай матча используется не только для чайных церемоний, но и как изысканный ингредиент для многих кулинарных рецептов, включая десерты, выпечку.

Фото: gruenesmoothies.de by Simon Bodzioch is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Довольно популярный вариант для любителей ЗОЖ — смузи с этим чаем. К тому же катехины в зелёном чае матча играют роль природного антибиотика, также в этом чае много калия, железа, витаминов А и С.

Ингредиенты

1 большой манго (свежий или замороженный)

2 замороженных банана, нарезанных кусочками

Упаковка свежего шпината

2 чайные ложки порошка зелёного чая матча

240 мл кокосового молока

Приготовление

Добавьте в блендер кокосовое молоко, затем порошок зелёного чая матча и шпинат. Смешайте. Добавьте манго и замороженные бананы и снова взбейте. Разлейте по бокалам.