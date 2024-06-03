Мягкий и кремовый лимонный пудинг без выпечки: идеальный десерт к чаю

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Как приготовить лимонный пудинг без выпечки

0:57
Еда

Соскучились по восхитительным десертам? Тогда этот быстрый и простой пудинг без выпечки идеально вам подойдёт! 

Как приготовить лимонный пудинг без выпечки
Фото: flickr.com by Stacy Spensley is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ингредиенты 

  • 1,5 стакана взбитых сливок
  • 4 столовые ложки лимонного сока
  • 1/2 стакана сахарного песка
  • 1 столовая ложка тёртой цедры лимона

Для украшения

  • Ломтики лимона по желанию

Приготовление

  1. Поставьте кастрюлю на средний огонь. Смешайте сливки, цедру лимона и сахар. Доведите смесь до кипения. Продолжайте помешивать до тех пор, пока смесь не закипит.
  2. Добавьте лимонный сок, перемешайте, дайте покипеть пять минут. Продолжайте часто помешивать.
  3. Процедите смесь через сито, чтобы не осталось комочков, а пудинг стал мягким и кремовым. Разлейте процеженную смесь в небольшие формочки и уберите в холодильник примерно на 2–3 часа.
Лимонный пудинг
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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