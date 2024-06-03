Мягкий и кремовый лимонный пудинг без выпечки: идеальный десерт к чаю
Как приготовить лимонный пудинг без выпечки
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Соскучились по восхитительным десертам? Тогда этот быстрый и простой пудинг без выпечки идеально вам подойдёт!
Фото: flickr.com by Stacy Spensley is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Ингредиенты
- 1,5 стакана взбитых сливок
- 4 столовые ложки лимонного сока
- 1/2 стакана сахарного песка
- 1 столовая ложка тёртой цедры лимона
Для украшения
- Ломтики лимона по желанию
Приготовление
- Поставьте кастрюлю на средний огонь. Смешайте сливки, цедру лимона и сахар. Доведите смесь до кипения. Продолжайте помешивать до тех пор, пока смесь не закипит.
- Добавьте лимонный сок, перемешайте, дайте покипеть пять минут. Продолжайте часто помешивать.
- Процедите смесь через сито, чтобы не осталось комочков, а пудинг стал мягким и кремовым. Разлейте процеженную смесь в небольшие формочки и уберите в холодильник примерно на 2–3 часа.
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