Эксперт в области питания посоветовала блюда для завтрака детей, которые богаты клетчаткой

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News18.com: на завтрак ребёнок должен получать клетчатку и цельнозерновые продукты

2:45
Еда

Цельнозерновые продукты и клетчатка играют важную роль в составе здорового завтрака. В современной жизни, когда времени на приготовление питательного завтрака может не хватить, особенно с учетом других забот о детях, которые собираются в школу, мы не должны забывать об этом важном приёме пищи.

News18.com: на завтрак ребёнок должен получать клетчатку и цельнозерновые продукты
Фото: commons.wikimedia.org by Markus Kuhn is licensed under public domain

Завтрак является не только источником энергии, но и влияет на наши когнитивные функции, такие как внимание и память. Он также дает организму необходимые питательные вещества, восстанавливает уровень глюкозы и способствует общему метаболическому здоровью, подтверждает эксперт в области питания Надия Мерчант в разговоре с индийским порталом News18.com.

Для обеспечения здорового завтрака необходимо включить цельные зерна и клетчатку. Цельнозерновые продукты, такие как пшеница, рис, кукуруза, овес, ячмень и раги, содержат клетчатку, витамины группы В и антиоксиданты, которые необходимы для поддержания здоровья. Клетчатка, обнаруживаемая в цельных зернах, фруктах, овощах и бобовых, способствует хорошему пищеварению и позволяет постепенно усваивать углеводы, тем самым поддерживая стабильный уровень сахара в крови.

Для включения цельных зёрен и клетчатки в завтрак можно использовать готовые хлопья из цельнозерновых продуктов и сочетать их с молоком, йогуртом, фруктами или сухофруктами. Это обеспечит организм питательными веществами, такими как углеводы, белки, витамины, минералы и клетчатку. Готовые хлопья для завтрака являются популярным выбором, так как они легко и быстро готовятся, а также вкусны и сытны, что особенно важно для активного образа жизни.

Если вы хотите варьировать завтрак и приготовить что-то особенное, то можно добавить цельные зерна и клетчатку в различные утренние блюда. Например, можно приготовить мультизерновые блинчики или вафли и подать их вместе с ягодами, йогуртом и орехами. Другим вариантом можно приготовить сэндвичи из цельнозернового хлеба, заполненные свежими овощами, такими как огурцы, помидоры, морковь и салатные листья, а также подать их вместе со стаканом молока или йогурта. Такой завтрак будет обеспечивать достаточное количество цельных зерен, клетчатки, белка, витаминов и минералов с самого начала дня.

Помните, что эти привычки способствуют формированию правильного отношения к пище и здоровому образу жизни на длительную перспективу.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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