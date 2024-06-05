Освежающий гаспачо: лёгкий томатный суп, который запросто заменит окрошку

Гаспачо — это быстрый в приготовлении и освежающий томатный суп, который легко приготовить.
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Вот список ингредиентов, необходимых для приготовления этого блюда:
Чеснок — 2 зубчика,
Ржаные сухари — 100 грамм,
Помидоры — 5 штук,
Перец — 1 штука,
Огурцы — 2 штуки,
Оливковое масло — 100 мл,
Белый лук — 1 штука,
Гималайская соль — щепотка,
Зелень петрушки — по вкусу.
Давайте приступим к приготовлению гаспачо:
Используя блендер или процессор пищи, измельчите ржаные сухари до состояния крошки. Добавьте оливковое масло, чеснок и щепотку соли. Хорошо перемешайте.
Запеките перец в духовке или на открытом огне, затем снимите с него кожуру. Обдайте помидоры кипятком и также снимите кожуру. Нарежьте помидоры на кусочки.
Обдайте белый лук кипятком, затем мелко нарежьте его. Очистите огурцы от кожуры и нарежьте их.
Поместите нарезанный лук, огурцы и запечённый перец в блендер. Добавьте нарезанные помидоры. Пюрируйте все вместе до получения однородной консистенции. Посолите и поперчите по вкусу.
Добавьте ранее подготовленные сухари и зелень петрушки в блендер и еще раз хорошо перемешайте все ингредиенты.
Ваш гаспачо готов! Подавайте его вместе с гренками, оливками, орешками и добавьте немного оливкового масла сверху для придания дополнительного вкуса. При желании вы можете также разбавить суп водой до достижения желаемой консистенции. Теперь вы можете наслаждаться прохладным и освежающим гаспачо в любое время, особенно в жаркую погоду.
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