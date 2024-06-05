Освежающий гаспачо: лёгкий томатный суп, который запросто заменит окрошку

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Холодный гаспачо: больше не нужно мучиться, думая, что приготовить в жару

1:49
Еда

Гаспачо — это быстрый в приготовлении и освежающий томатный суп, который легко приготовить.

Холодный гаспачо: больше не нужно мучиться, думая, что приготовить в жару
Фото: commons.wikimedia.org by Elke Wetzig is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вот список ингредиентов, необходимых для приготовления этого блюда:

  • Чеснок — 2 зубчика,
  • Ржаные сухари — 100 грамм,
  • Помидоры — 5 штук,
  • Перец — 1 штука,
  • Огурцы — 2 штуки,
  • Оливковое масло — 100 мл,
  • Белый лук — 1 штука,
  • Гималайская соль — щепотка,
  • Зелень петрушки — по вкусу.

Давайте приступим к приготовлению гаспачо:

  1. Используя блендер или процессор пищи, измельчите ржаные сухари до состояния крошки. Добавьте оливковое масло, чеснок и щепотку соли. Хорошо перемешайте.
  2. Запеките перец в духовке или на открытом огне, затем снимите с него кожуру. Обдайте помидоры кипятком и также снимите кожуру. Нарежьте помидоры на кусочки.
  3. Обдайте белый лук кипятком, затем мелко нарежьте его. Очистите огурцы от кожуры и нарежьте их.
  4. Поместите нарезанный лук, огурцы и запечённый перец в блендер. Добавьте нарезанные помидоры. Пюрируйте все вместе до получения однородной консистенции. Посолите и поперчите по вкусу.
  5. Добавьте ранее подготовленные сухари и зелень петрушки в блендер и еще раз хорошо перемешайте все ингредиенты.

Ваш гаспачо готов! Подавайте его вместе с гренками, оливками, орешками и добавьте немного оливкового масла сверху для придания дополнительного вкуса. При желании вы можете также разбавить суп водой до достижения желаемой консистенции. Теперь вы можете наслаждаться прохладным и освежающим гаспачо в любое время, особенно в жаркую погоду.

Популярный летний ГАСПАЧО - не нужно ломать голову, что готовить в жару! Рецепт от Всегда Вкусно!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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