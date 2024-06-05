Освежающий гаспачо: лёгкий томатный суп, который запросто заменит окрошку

Холодный гаспачо: больше не нужно мучиться, думая, что приготовить в жару

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Гаспачо — это быстрый в приготовлении и освежающий томатный суп, который легко приготовить.

Фото: commons.wikimedia.org by Elke Wetzig is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Вот список ингредиентов, необходимых для приготовления этого блюда:

Чеснок — 2 зубчика,

Ржаные сухари — 100 грамм,

Помидоры — 5 штук,

Перец — 1 штука,

Огурцы — 2 штуки,

Оливковое масло — 100 мл,

Белый лук — 1 штука,

Гималайская соль — щепотка,

Зелень петрушки — по вкусу.

Давайте приступим к приготовлению гаспачо:

Используя блендер или процессор пищи, измельчите ржаные сухари до состояния крошки. Добавьте оливковое масло, чеснок и щепотку соли. Хорошо перемешайте. Запеките перец в духовке или на открытом огне, затем снимите с него кожуру. Обдайте помидоры кипятком и также снимите кожуру. Нарежьте помидоры на кусочки. Обдайте белый лук кипятком, затем мелко нарежьте его. Очистите огурцы от кожуры и нарежьте их. Поместите нарезанный лук, огурцы и запечённый перец в блендер. Добавьте нарезанные помидоры. Пюрируйте все вместе до получения однородной консистенции. Посолите и поперчите по вкусу. Добавьте ранее подготовленные сухари и зелень петрушки в блендер и еще раз хорошо перемешайте все ингредиенты.

Ваш гаспачо готов! Подавайте его вместе с гренками, оливками, орешками и добавьте немного оливкового масла сверху для придания дополнительного вкуса. При желании вы можете также разбавить суп водой до достижения желаемой консистенции. Теперь вы можете наслаждаться прохладным и освежающим гаспачо в любое время, особенно в жаркую погоду.