Сладкая черешня пользуется огромной популярностью среди многих россиян и является символом лета. Она не только вкусная, но и полезная для нашего здоровья, подтверждает нутрициолог Жанна Тиханычева.
Черешня богата антиоксидантами, которые помогают организму бороться с воспалениями и предотвращают преждевременное старение. К тому же, эта ягода способствует регуляции режима сна и бодрствования, так как содержит мелатонин.
Нутрициолог в разговоре с Passion.ru отметила, что черешня является низкокалорийной и богатой витаминами группы В ягодой. Она помогает снижать отеки и улучшает обмен веществ.
Однако специалист предупредила, что не всем можно употреблять черешню без ограничений. Людям с различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта рекомендуется потреблять черешню с осторожностью, так как она может нанести вред их здоровью. Кроме того, черешня содержит естественный сахар, поэтому людям с диабетом или нарушениями углеводного обмена рекомендуется ограничить потребление этой ягоды.
Но и абсолютно здоровым людям не следует слишком злоупотреблять черешней. Жанна Тиханычева рекомендует употреблять не более 300 граммов ягод в день, предпочтительнее их есть в первой половине дня.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.