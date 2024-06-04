Нутрициолог рассказала, кому не стоит увлекаться черешней

Нутрициолог Тиханычева посоветовала быть аккуратнее с черешней людям с болезнями ЖКТ

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Сладкая черешня пользуется огромной популярностью среди многих россиян и является символом лета. Она не только вкусная, но и полезная для нашего здоровья, подтверждает нутрициолог Жанна Тиханычева.

Фото: pixabay.com by Hans Braxmeier is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Черешня богата антиоксидантами, которые помогают организму бороться с воспалениями и предотвращают преждевременное старение. К тому же, эта ягода способствует регуляции режима сна и бодрствования, так как содержит мелатонин.

Нутрициолог в разговоре с Passion.ru отметила, что черешня является низкокалорийной и богатой витаминами группы В ягодой. Она помогает снижать отеки и улучшает обмен веществ.

Однако специалист предупредила, что не всем можно употреблять черешню без ограничений. Людям с различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта рекомендуется потреблять черешню с осторожностью, так как она может нанести вред их здоровью. Кроме того, черешня содержит естественный сахар, поэтому людям с диабетом или нарушениями углеводного обмена рекомендуется ограничить потребление этой ягоды.

Но и абсолютно здоровым людям не следует слишком злоупотреблять черешней. Жанна Тиханычева рекомендует употреблять не более 300 граммов ягод в день, предпочтительнее их есть в первой половине дня.